首屆稻米達人出爐 18歲陳成禮成最年輕得主

2017-11-01 20:50

〔記者吳欣恬／台北報導〕首屆稻米達人冠軍賽今天揭曉，分為「台灣好米組」及「台灣有機米組」，農委會舉辦台灣米比賽以來是首度新增有機米組別。來自新竹縣竹北市農會、年僅18歲的陳成禮奪得「台灣好米組」的季軍，也是歷年稻米競賽年紀最輕的得主。

2004年農委會首度舉辦「全國稻米品質競賽暨全國冠軍米競賽」，當時採個人賽，到2014年，農委會希望仿照日本新潟越光米推廣產地好米，才改為團體賽，改名「全國名米產地冠軍賽」；今年又改為「稻米達人冠軍賽」，恢復個人賽，反反覆覆，也曾引發外界質疑。

陳成禮靦腆地說，國中成績不佳，覺得種田還不錯，因此畢業後選擇就讀夜校資料處理科，晚上讀書、白天全心投入種田，得獎後還會想繼續務農。

陳成禮家裡3代務農，都是相當優秀的農民，祖父陳發生2013年曾是「全國十大經典好米」得主、父親陳文熾則為2014年全國名米產地得主。陳成禮跟著跟著祖父和父親學習水稻栽培，種稻僅兩年，今年就拿下全國季軍。

今年稻米達人「台灣好米組」冠軍為桃園市呂理文、亞軍為台東縣吳聲昌、季軍為新竹縣陳成禮；「台灣有機米組」冠軍為桃園市呂理陽、亞軍為花蓮縣陳俊雄、季軍為台東縣曾鵬璋。

兩組冠軍呂理文、呂理陽是遠房堂兄弟，前幾年的「十大經典好米」、「全國名米產地冠軍賽」都有獲獎紀錄，今天農糧署署長陳建斌宣布得獎名單時，兩位冠軍樂得從椅子上跳起來。

今年的評審表示，因為今年沒有颱風襲台，稻子普遍收成好，「超級難評」。也有評審認為，今年1期稻作天氣普遍炎熱，而北部和花東的溫度較低，因此都是由兩地區的農民獲獎。