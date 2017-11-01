玉里慶百歲 熊讚、喔熊、黑寶3熊合體祝壽（圖輯）

世大運熊讚（中）、觀光局喔熊（左）、以及台灣黑熊保育協會的黑寶（右），今天站上玉里街頭成為超級明星。（記者花孟璟攝）

2017-11-01 21:16

〔記者花孟璟／花蓮報導〕為了慶祝花蓮縣玉里鎮100歲生日，台北世大運吉祥物「熊讚」、觀光局「喔熊」、台灣黑熊保育協會「黑寶」，3熊難得「合體」，遠征花蓮參加玉里鎮百年慶祝踩街，吸引大批民眾討抱抱，一度讓遊行隊伍塞車，小鎮都沸騰了！

人口2.5萬人玉里小鎮慶祝百歲上街踩街，源城國小學童表演森巴鼓。（記者花孟璟攝）

玉里鎮原名「璞石閣」，1917年因日本人興建花東鐵路，往南通到了玉里鎮，鐵路完工後，日本鐵道部在終點璞石閣舉辦全通式慶祝，並於11月1日把「璞石閣」地名更換為玉里（たまさと，Tamasato，たま譯為「玉」，取「璞」是未磨之「玉」之意）。

熊熊魅力無法擋，讓民眾爭相討抱抱。（記者花孟璟攝）

全鎮人口才2.5萬人的玉里鎮今天整個沸騰起來，從早上8點開始歡慶生日，20間宮廟早上開始繞行玉里全鎮80公里，繞進大小村莊、部落，下午繞回市區遊街，傍晚還有炸邯鄲爺。

熊熊魅力無法擋，讓民眾爭相討抱抱。（記者花孟璟攝）

晚間則有千人踩街活動登場，超過2000名鎮民扶老攜幼上街遊行，參加遊行的鎮民李小姐說「上次這樣遊行，是小時候參加國慶遊行」，還有小朋友把玩具小汽車開上街；源城社區居民則特別舉火把上街「好像鬧元宵」，源城國小森巴鼓隊的鼓聲更讓民眾心情飛揚，就連今年已取得台灣身分證的玉里天主堂法國神父劉一峰，今天也和修女、義工們一同踩街，感受「身為玉里人、台灣人的幸福」！

來台奉獻超過半世紀的法國神父劉一峰（右三），今年取得台灣身分證，也以玉里鎮民身份，和玉里天主堂的修女義工上街同樂。（記者花孟璟攝）

由於玉里鎮是研究人員進入台灣黑熊重要棲息地卓溪鄉大分山區的入口，因此鎮公所力邀台北世大運吉祥物「熊讚」、觀光局的「喔熊」以及台灣黑熊保育協會的「黑寶」，國內以「台灣黑熊」為主角的3大吉祥物在玉里鎮合體，3頭熊一起在玉里圓環現身，讓大小朋友都瘋狂了，大家拍照搶抱抱，幾乎讓遊行隊伍大塞車。

慶祝玉里鎮一百歲，玉里文旦也上街促銷啦。（記者花孟璟攝）

晚間遊行隊伍抵達玉里「文中二」運動場，欣賞明華園歌仔戲演出，也有切蛋糕慶生、一百秒放煙火等活動。鎮長龔文俊說，很開心能帶領鎮民一起替故鄉玉里鎮慶祝生日，一起「迎向下一個100年」。