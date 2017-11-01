核二廠回饋金減少 萬里國中小免費營養午餐喊停

2017-11-01 20:32

〔記者俞肇福、林欣漢／新北報導〕受到核二廠今年僅有一號機7月恢復發電，電廠發電量降低，核電廠給萬里區公所的發電補助金隨之減少，行之有年的萬里區6所國中、國小學生免費營養午餐明年將喊停；學生家長氣得跳腳，在臉書社團「北海岸全民聯盟公社」PO文，希望萬里囝仔的行政院長賴清德幫鄉親解決。

萬里區公所區長謝文祥接到記者查證電話證實此事，謝文祥說，公所也是巧婦難為無米之炊，老人三節禮金、國中、國小學生免費營養午餐，手心手背都是肉，但是核電廠發電量下降，補助金減少；公所今年已經先砍了老人三節禮金從往年8000元變成4500元，明年回饋金錢實在不夠，只好將學生營養午餐補助刪減，包括萬里國中、萬里國小、野柳國小、崁腳國小、大鵬國小、大坪國小6校，明年1月起免費營養午餐改成自己付費。

據了解，營養午餐收費為國小一個月750元，國中一個月850元，約800多位學生受影響。

立委黃國昌表示，已經跟萬里區國中小校長聯繫，請學校暫緩跟學生家長說明年開始要收營養午餐費用，他會先去區公所了解預算編列；立委黃國昌說「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，萬一真的萬里區公所沒辦法編列預算，他也會負責設法籌措營養午餐費用。

北海岸共有核一廠、核二廠2座電廠，核一廠給石門區回饋金，核二廠給予萬里區、金山區回饋金，3區的回饋金編列運用範圍也不一樣；目前，核一廠發電量有略減，但是回饋金編列在營養午餐補助沒有刪減，學生仍維持免費，但是老人三節與家戶補助有刪減。

金山區獲取的回饋金較低，多年來學生營養午餐採部分補助，每人每月補助300元，區長陳國欽表示，到明年6月學期結束，金山國中小營養午餐補助維持現狀；萬里區多年來學生營養午餐均免費，區公所明年改成學生自費引發家長反彈。

萬里區6所國中小校長10月25日面見區長謝文祥商議，謝文祥無奈的說，因為核二廠僅有一號機組發電，且7月開始發電，來自發電回饋金僅4分之1，影響所及，明年營養午餐必須自費；謝文祥說，如果明年核二廠發電穩定，發電回饋金增加，營養午餐補助可以恢復。