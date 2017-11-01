沒風災、好年冬 台南今年胡麻產量預估豐收

預估今年台南胡麻產量豐收，目前已有少數胡麻開始採收。（記者楊金城攝）

2017-11-01 20:17

〔記者楊金城／台南報導〕今年無風災雨災侵襲，台南市西港、將軍及佳里區等國產胡麻產地擺脫前2年歉收，預估今年胡麻產量豐收，目前已有少數胡麻開始採收，將軍區農會並是第1年和農民契作收購胡麻。

台南市胡麻種植面積約2100公頃，居全台之冠，西港胡麻種植面積420公頃，台南市第一，將軍區種植胡麻面積也有280公頃。善化、安定、佳里也都是南市胡麻主要產區。

胡麻往年1分地平均產量約250台斤胡麻籽，西港區農會理事長黃仁良說，今年沒有風災雨災，西港胡麻生長良好，農會推廣部到胡麻田巡視，預估1分地產量在250~300台斤。

西港、將軍和佳里少數栽種較早的胡麻已經採收，11月底大量收割，捆綁後放在田間日曬15天後才可以採收胡麻籽，佳里區農會總幹事黃政村、將軍區農會總幹事吳明成也都樂觀今年胡麻豐收，去年因風災，即使復耕胡麻2、3次也沒收成，農民高興今年將豐收。

佳里區種植胡麻也超過200公頃，包括西港、善化、安定、佳里區農會都有和農民契作胡麻，像西港區農會和農民契作胡麻面積80公頃，1台斤135元收購胡麻，農會賺錢也保障農民收益。佳里區農會去年以1台斤120元契作價收購超過1萬台斤胡麻籽，今年契作價還要商議。

將軍區農會將第1年試辦契作，吳明成說，今年將以1台斤130元收購胡麻，契作收購數量4000台斤。在食用油食安風暴後，國產胡麻油市場成長，加上政府轉作補助、農會與農民契作，使得胡麻種植面積增加。

西港也計畫試驗胡麻田增加田埂間距離，配合台南區農改場開發「乘坐式割捆機」，希望解決胡麻產業人力欠缺問題，再提升種植面積。