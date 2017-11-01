iPhone Ｘ開賣倒數 電信業者祭0元購機方案

2017-11-01 19:44

〔記者吳柏緯／台北報導〕iPhone Ｘ開賣倒數，各家電信業者與通路再端大禮吸引民眾！中華電信今天宣布，為感謝十年來「果粉」們熱情支持，開賣當天原本限量50名的購機名額，加碼至120名，開賣會現場也將舉行抽獎；遠傳電信則祭出全台唯一的零元購機方案，全台限量100名

中華電信表示，將於11月3日上午8點在台北威秀信義服務中心，舉辦iPhone X開賣會，現場開放限量120名的購機名額。此外為回饋死忠的果粉，中華電信於開賣現場打造獨家「FOX+影城」，以熱門票房電影陪伴排隊果粉一整夜，享受國際級「FOX+」影音服務。

此外，中華電信也將在首賣現場舉行抽獎活動，最大獎為價值35900元的iPhone X（64G）一支，另即起至明年2月底到中華電信申辦iPhone系列，即可參加「不同凡想之旅」抽獎，一人中獎兩人同行，限量10組，總價值300萬元。透過10天精心設計的美國旅遊行程，帶果粉一同體驗對於賈伯斯具有特殊意義的的十大景點。

遠傳電信表示，11月3日當天，台北信義威秀門市、台中逢甲福興門市和高雄林森門市同步於上午8點開賣iPhone X，並提供台北前50名、台中和高雄各前25名，共100名申辦指定方案的消費者，可再額外最高現折5900元，將有機會已0元購機費將iPhone X （64G）帶回家。

根據遠傳電信提供的資料，當天獲得0元購機資格的民眾，只要選擇月付2699元、綁約30個月的方案，將享有現折5900元的優惠，將原專案價5800元的iPhone X （64G），以0元帶回家。

燦坤表示，11月3日早上8點，將在全台83家Apple Shop正式開賣，每家燦坤Apple Shop皆有現貨限量供應，其中燦坤內湖旗艦店備有高達上百支現貨迎果粉。而從昨晚開始，在燦坤內湖旗艦店即有第一位果粉現蹤於現場排隊欲購買iPhone X，也持續看好後面2天的排隊人潮。

燦坤進一步指出，凡購買iPhone X，單機最高可享3期0利率；加購任一配件可享6期0利率；加購3個配件最高可享12期0利率；而購買任一手機殼加保護貼送市價590元無線充電板；搭配門號攜碼專案則有最高現折2萬1千元。