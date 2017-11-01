偏鄉教師法定條件大轉彎 專聘教師要有教師資格

2017-11-01 19:39

〔記者蘇芳禾／台北報導〕為解決偏鄉教師缺乏問題，立法院教育文化委員會今天初審通過「偏遠地區學校教育發展條例」草案，不過，這次新設的「專聘教師」資格卻大轉彎。上次審查中，「專聘教師」不需教師資格。召委張廖萬堅受訪時坦言，教師團體確實有來協商，認為現在有這麼多師培教育體系的教師，為何不用？所以這次審查才改成具教師資格之教師才能擔任專聘老師。部分立委雖然覺得可惜，但也只能私下說，「只能等3年後檢討再來修。」

立法院教育及文化委員會（簡稱教委會）今天繼續審查偏遠地區學校教育發展條例草案，教育部長潘文忠、次長林騰蛟等人列席。

初審通過的草案條文規定，「偏遠地區學校」指因交通、文化、生活機能及數位環境，社會經濟條件或其他因素，導致有教育資源不足情形的公立高中以下學校。

在上次（10月25日）審查時，朝野原本達成共識，偏遠地區學校甄選合格專任教師有困難者，可以將偏遠地區學校教師編制員額1/3以下的人事經費，公開甄選以契約專案聘任教師（專聘教師），聘期每次最長2年，服務成績優良，經教師評審委員會審核且報主管機關同意後，由學校校長再聘之，這些專聘教師不需要有教師資格的限制。

次長林騰蛟當時也說，專聘教師的增設，非常有意義，保留1/3員額，做為專聘教師任用，並規定相關資格、甄選、未來進修、研習、取得教檢資格等，促進專聘老師專業的成長。

不料，今天審查卻大轉彎，朝野多名立委今天提出修正，改為由主管機關採公開甄選方式，進用代理教師或以契約專案聘任具「教師資格之教師」（具有教師證之教師）。

初審通過的草案條文規定，對於未具教師資格的現職代理教師，最近3年內於偏遠地區學校實際服務滿4學期，且表現優良者，得參加由教育部全額補助的師資培育課程，通過教師資格考試且經教學演示及格者，並可以免實習取得教師證。全案教委會傍晚初審完成，提報院會前，不須交由黨團協商。

教育部國教署長邱乾國說，教育部對維持偏鄉正式教師與代理教師穩定的目標沒有改變，今天初審通過的草案，規定有合格教師證者可以受聘為專聘教師，可以幫助吸引有合格教師證者到偏鄉服務，對偏鄉師資品質會有正面幫助，也是可以執行的。

被問到為何有重大轉變？召委張廖萬堅說，教師團體認為，既然要提高偏遠地區老師的穩定性，又要讓師資水準提高，何不用有教師證的老師？

至於現行狀況是有教師證的老師不願意去偏鄉，張廖萬堅則表示，所以現在訂鼓勵機制，讓合格教師有意願到偏鄉久任。

張廖萬堅說，很多有熱忱但沒有教師證的教學團體，例如Teach For Taiwan等等團體，草案也留下空間，學校還是可以用代理教師的方式聘任他們。初審條例也鼓勵代理教師若能在偏鄉待滿四學期（兩年），可以得到公費補助去進修師培教育相關課程，鼓勵他們取得合格教師證。此外，代理教師一樣有久任獎金的鼓勵。