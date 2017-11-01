服務矯正機關42年 典獄長被笑稱「最資深的更生人」

陳文正明年元月屆齡退休後，將投入更保志工行列（記者丁偉杰攝）

2017-11-01 22:29

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義監獄典獄長陳文正自民國64年從中央警官學校正科40期獄政學系畢業後，從科員一路當到典獄長，42年來都在矯正機關服務，他今天上午出席台灣更生保護會嘉義分會舉辦更生保護節慶祝大會時，嘉義分會主委黃俊森笑稱他是「最資深的更生人」，陳於明年元月屆齡退休後，將回到家鄉高雄投入更生保護志工工作，為社會盡心力。

陳文正說，犯下2年前台北市北投文化國小8歲女童割頸致死命案的嫌犯龔重安，經最高法院判無期徒刑確定，上月移監至嘉義監獄服刑，龔嫌情緒波動起伏大，除視情況施以藥物治療，注意其作息，並請教誨師安撫情緒。

他在矯正機關服務42年，見證獄政管理從威權體制時代到人性化管理，抱持著維持囚情安定，提供社會安定更加保障，希望受刑人在服刑期間，有機會培育第二專長，發揮能力甚至能幫助別人，創造生命價值。

陳文正表示，一罪一罰、重罪三犯不得假釋 （三振法案）及假釋條件趨嚴等因素，監獄收容的受刑人將越來越多，加強監獄教化功能就越發重要，包括宗教輔導、教誨志工等都是穩定囚情的力量，明年退休後，他將投入志工行列，為社會貢獻一已之力。