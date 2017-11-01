外澳火車站「安全路廊」要蓋了 預計明年底完工

2017-11-01 20:04

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮外澳里居民長年以穿越鐵軌，到鐵道旁的山區農地耕作，但台灣鐵路管理局以安全為由，在鐵路沿線設置圍籬，不再讓民眾穿越鐵路，地方怒爭安全路廊，經縣府、立委多次現地會勘，台鐵同意辦理外澳火車站人行天橋延伸工程，建立安全路廊，預計明年底完工。

外澳鐵路靠山區沿線的山腳下，有數10塊私有地，許多在地農民種植芭樂、芭蕉、綠竹筍等作物，但通往農地必須穿越鐵軌。近年來火車性能增加，速度越來越快，常常發生火車撞人意外，有鑑於此，台鐵把靠山鐵路沿線，全用圍籬圍起，不再讓居民穿越鐵軌進入自家農地，卻引來怒火。

地方不斷爭取，希望台鐵能延伸外澳車站內的天橋，與山邊農地銜接，建立一條安全路廊，讓農民可以前往私有農地種菜、採收作物，但台鐵認為，工程涉及私有土地，將興建權責推給宜蘭縣政府，遲遲不同意辦理工程案，遭當地里民批無情。

不過，經過宜蘭縣代理縣長吳澤成、立委陳歐珀及台鐵多次現地會勘後，台鐵終於同意，預估將花費約800萬元辦理外澳車站人行天橋延伸案工程，預計明年中完成發包，明年底完成工程。

外澳里長石錫煌說，感謝相關單位重視這個問題，工程完成後，會與頭城鎮公所一同協助廊道清潔與維護的問題，如果工程涉及私人土地徵收，也願意協助台鐵說服私有地地主，看能否以無償使用方式徵收。

台鐵說，施工要跨越鐵軌，也要在電車班次少的半夜進行，必須斷電，1天只有4小時的施工時間，比一般工程要花費更多人力和費用。800萬元經費是預估，未來經過精算後應該還可以降低，施作天橋只需用到台鐵用地，不會涉及私有地，但與天橋銜接的農路涉及私有地，則需由地方政府辦理施作。