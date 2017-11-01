樹德科大創校20週年 出版「樹德人的故事」

樹德科技大學將23位傑出校友的奮鬥故事，集結成冊出版「樹德人的故事」。（記者蘇福男攝）

2017-11-01 22:14

〔記者蘇福男／高雄報導〕樹德科技大學創校20週年，培育出不少優秀人才，校方將23位傑出校友的奮鬥故事，集結成冊出版「樹德人的故事」，字字句句感動人心。

「樹」書由該校通識教育學院教授黃文樹和新聞秘書劉秀珠合著，內容架構醞釀1年，原本完成21個故事採訪，但有許多故事令人難以取捨，最後加碼到23個故事，每篇都是真實人生奮鬥的小故事。

23個故事包括：「輪椅鬥士、夫唱婦隨~王坤庭」、「樹科大第一顆星光、永遠璀璨四射~王景民」、「做就對了！累積能量前進世界~古又文」、「以教育翻轉命運、關關難過關關過~邱志仁」、「樹德科大就是我的貴人~阮黃國越」、「對教授的崇拜、激發更上層樓的決心~李國龍」、「語言是翅膀、閱讀是能量~杜曉鳳」、「文化界的推手 挑最難的做~邵志傑」、「耐心、耐力、耐操 成就設計人~林垂弘」、「以博物館為志業、保護文資為使命~林威廷」、「不怕風、不怕雨 衝衝衝~林毅祥」。

「作品有靈魂、就能讀出心情~韋宗成」、「凡走過必留下足跡~施靜雯」、「設計就是服務業、 為客戶解決問題~郭家齊」、「從選手變兼具愛心及耐心的教練~陳逸名」、「保鹿運動先鋒、打造家鄉成為東方愛丁堡~張敬業」、「把履歷拚滿、 讓別人看見實力~黃千瑞」、「美聲天使大膽追夢、 網戀促成異國情緣~曾安圻」、「平凡中的不凡愛滿溢~劉育伶」、「《手作》男人的青創之路~劉柏楊」、「樂玻璃、樂生活~鄭銘梵」、「香港女孩《繪》盧丹」、「興趣才能持續動力~鍾哲民」。

樹德科大表示，「樹」書近期將陸續在實體書店上架流通，購書專線07-2265267轉236，或上網瀏覽http://www.liwen.com.tw/pro_detail.php?item=1212。