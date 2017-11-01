性愛意象「非色情」 陳哲80回顧展幽默、荒謬、吸睛

陳哲創作的「非色情」幽默漫畫，詼諧逗趣，令人會心一笑。（記者丁偉杰攝）

2017-11-01 21:37

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〔記者丁偉杰／嘉市報導〕國立嘉義高中退休的美術班創班老師陳哲，投入美術教育與藝術創作近一甲子，今（1）日起在嘉義市立博物館3樓藝術空間舉辦「游藝人生－陳哲80回顧展」，展出他自大學時期至今的作品，包括近期以性愛意象表現的美化性愛幻想曲作品，其他則有小至油畫調色盤、鉛筆素描、隨筆心得等，呈現多元創作面向，展期至12月3日。

陳哲笑稱：「我的藝術生涯就是一場遊戲，作畫自娛，畫所欲畫，畫自己身邊的事物，展覽展示50多年前的教學鉛筆素描，精工的示範繪本及陪伴40多年的老態油畫調色盤，殘存的速寫簿及心得隨筆…好像在辦紀念展。」

市府文化局展覽藝術科長吳松村說，陳哲的作品中包括8張「非色情」畫，是他在19年前使用「性器官」作為元素，創作詼諧逗趣的幽默漫畫，觀者欣賞作品時要和作品名稱一併聯想，此種荒謬的創意，具有減輕壓力的娛樂效果，令人會心一笑。

「陳哲是浪漫幽默的嘉義畫壇老頑童。」市府文化局長黃美賢表示，陳哲獨特的繪畫風格融入個人的巧思創見，此展覽展現他創作近一甲子的繪畫功力與成果。

展覽期間策辦3場活動，第一場於11月4日上午10點半進行開幕儀式。第二場於同日下午2點半在博物館1樓簡報室舉辦座談會，會中陳哲將與他的學生郭明福教授、劉豐榮教授、侯俊明老師、李淑娟老師等人進行一場「求真、求善、求美」世紀大對話。第三場於11月18日上午10點由嘉義高中主任王德合導覽陳哲的作品。