大規模取締烏賊車 北市首日告發16案

台北市環保局稽查檢測機車情形（北市環保局提供）

2017-11-01 19:15

〔記者周彥妤／台北報導〕時序入秋，正逢空氣品質不良，為降低車輛排放廢氣衝擊，台北市環保局今表示，自11月至12月止，將與新北市、基隆市及桃園市聯合稽查，針對高污染車輛的老舊柴油車及二行程機車，於各聯外道路、橋樑加強攔檢取締，今首日開罰機車13件、柴油車3件，合計3萬500元。

環保局空噪科長楊梅華表示，自97年起，4縣市開始聯合稽查，由於當時指標污染物為臭氧，因此稽查時間鎖定天氣較為炎熱的4月至8月，104年起，細懸浮微粒（PM2.5）取而代之，成為新指標污染物，才改至秋冬空氣品質不佳時稽查。

楊梅華表示，首要取締對象鎖定高污染車輛，包含老舊柴油車及二行程機車，前者的排放廢氣世界衛生組織列為一級致癌物；後者在民眾檢舉烏賊機車比例佔9成。

楊梅華說，稽查方式有攔查攔檢、目測判煙及車牌辨識三種，今日稽查地點鎖定福和橋思源街、光復橋下西園路、民權大橋撫遠街、重慶交流道，截至今下午5點前，今年首日開罰機車13件（每件1500元，計1萬9500元）、柴油車3件（兩件3000元，一件5000元，計1萬1000元），合計3萬500元。楊說，接下來地點、稽查頻率都會機動調整。

環保局表示，為落實空污改善及加強管制柴油車排放黑煙污染，已分別辦理「補助淘汰老舊大型柴油車（一、二期車）」及「補助大型柴油車加裝濾煙器計畫」等活動，現在報廢手中的一、二期柴油車或二行程機車可享有高額補助，柴油車最高可補助40萬元，二行程機車可獲得1500元補助。此外，環保署二行程機車汰舊補助金額逐年遞減，至109年即不再補助，環保局呼籲請各車主務必把握報廢補助最佳時機。