醫病》7旬阿嬤脊椎骨折 裝「千斤頂」迅速復原

2017-11-01 20:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中市73歲劉姓阿嬤日前不慎從床上摔下來，造成脊椎骨折，連起床都很困難，晚上甚至痛到睡不著。阿嬤一開始中醫院治療，2、3週都沒起色，改到醫院骨科檢查才發現脊椎骨折，骨科醫師以「脊椎千斤頂」微創手術治療，術後只住院兩天，休息兩週就恢復正常，相較於傳統置入鋼釘復位，需等骨折癒合後，再進行第二次手術拔釘，大大縮短治療時間。

烏日林新醫院脊椎外科主任謝博欽說，阿嬤到院時說，她為了打蟑螂，不慎從床上跌下來，脊椎受傷疼痛難耐，經X光檢查發現脊椎骨折，決定為她進行「脊椎千斤頂」微創手術。

謝博欽說，「脊椎千斤頂」是仿造汽車千斤頂的原理製作，將千斤頂置入椎體後，再以垂直方式撐開塌陷的椎體，並灌入「骨水泥」固定，每支最大可達約102公斤的支撐力，雙側兩支就可有超過200公斤的支撐力，達到完全復位、緩解長期疼痛的效果。

他說，這項微創手術傷口僅約1公分，手術時間約40分鐘，具有流血少、疼痛減輕、復原快等優點，患者只需住院2天，休息2週後就可進行一般性工作；3年多前開始進行這項手術，累計至今已完成119例，成功率超過96％，術後患者幾無神經性損傷，是脊椎受傷患者的福音。

謝博欽也說，過去脊椎外傷性爆裂型骨折的病患，大多以手術置入鋼釘進行復位，需進行椎管減壓、椎體補骨等步驟，還需等一段時間骨折癒合後，再進行第二次手術拔除鋼釘，所需住院和恢復時間較久。

謝博欽並提醒，民眾如果不慎跌倒骨折，一定要儘速就醫，透過X光等相關檢查確認傷勢，才能找到合適的方式治療。