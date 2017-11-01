華航商務艙座椅故障 旅客竟被降級經濟艙痛批沒尊嚴

2017-11-01 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕搭乘飛機買的是商務艙的票，卻因商務艙座位故障被降等成經濟艙，而申訴後卻只能拿到75美元（約新台幣2260元）的抵用卷？

《蘋果日報》今（1）日報導，徐姓先生投訴表示，他在上月19日搭乘華航CI834從曼谷飛回台北的班機，但因原本商務艙的座位座椅故障，只能呈現躺著的狀態，讓他非常不便。徐先生最後向空服員反映，卻被降等為經濟艙，而回台後華航只願賠償他2260元的抵用卷，讓他不滿痛批華航服務品質怎麼這麼差。

徐先生陳述當時狀況表示，他買商務艙的座位，上飛機後卻發現座椅故障，向空服員反映後，因商務艙客滿，改為手動調整座椅。但後來座椅又依然只能用躺的，起飛、用餐、降落時都無法豎直。除了這些問題外，服務鈴也不能使用、電視要一直重置，讓他非常不方便，最後空服員只好安排他降等到經濟艙座位。

徐先生接著表示，他後來回台後向華航客服申訴，華航只願意提供他75美元的抵用卷。

徐先生指出，該航班經濟艙機票價格是8000多元，商務艙機票價格約15000多元，是經濟艙的近1倍，但華航只提供75美元，折合台幣是2000多元，而且還是抵用券，他表示無法接受後，華航才改成「區域線座艙升等券乙張」作為彌補。

徐先生表示自己常常搭乘華航出國，同時也是華航的金卡會員，從來沒碰過這種事情。徐先生進一步表示，商務艙的座椅並不是他用壞的，華航還賣票，要旅客來承受座椅故障帶來的不便，雖然後來空服員協助改用手動，但最後是降等到經濟艙。

徐先生指出整個處理過程讓他不舒服，他在下飛機時向座艙長反映，座艙長的態度是你可以申訴，一幅完全與座艙長無關的樣子。徐先生從上月19日申訴至今已快半個月，他表示完全感受不到華航的誠意，還讓他感覺這是他要來的東西。

徐先生氣憤的表示，華航讓他非常生氣，感覺很沒尊嚴。徐先生也痛批華航服務品質怎變得這麼差！

華航表示，在接獲旅客反映後，已透過電話、電子郵件與旅客多次協調，目前作業程序仍在進行中，盼盡速與該名旅客達成共識。