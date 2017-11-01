校慶馬拉松超感動！小腦發育不全國一生摔傷 老爸幫完賽

黃爸爸為黃生跑完6公里小馬拉松賽，父子倆一起拿到證明獎狀。（記者蔡淑媛攝）

2017-11-01 18:49

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市忠明高中黃姓國一生因為先天性小腦發育不全，造成運動失調、呼吸異常、智力受損、視力僅0.1等多重障礙，今天他為了與同學一起完成校慶熱身6公里小馬拉松賽，奮力跑步仍在中途摔傷退出，一路陪跑的爸爸為兒子繼續完成賽程，也圓了兒子心願，父子都獲得完賽獎狀，黃生開心感謝爸爸。

黃生的小腦發育僅正常人的一半，身體功能平衡差，眼睛震顫、口語表達不佳，運動過度還會失溫、發疳，即使持續復健和治療，走路仍然不穩、會摔倒，但他堅持要與同學一起跑步，還要跑完6公里，中年爸爸特地來陪跑，父子倆互相打氣！

校長鳴槍後，黃生與同學奮力開跑，他步伐吃重、不穩又難以平衡，但一點也不輸陣，努力邁步向前，繞著校園圍牆每圈850公尺一步一步跑下去，跑不動了也不放棄，繼續走路、調整呼吸，緊追在後守護的爸爸也一直給予鼓勵，但黃生在跑第三圈時跌倒受傷，臉部和手腳都擦傷，還想堅持下去。

黃爸爸見兒子傷口不小，告訴他，「我會幫你跑完！」黃生才在老師的陪伴下，到救護站包紮傷口，黃爸爸則努力為兒子跑下去，即使不敵身邊年輕力盛的國中生，不斷落後，但他就是要為兒子跑完全程，「ㄍㄧㄥ」了53分鐘終於到達終點，完成7圈繞場賽。

「就是要幫兒子跑完！」黃爸爸說，跑得有點辛苦，但完全不會想放棄。賽後他與兒子一起領獎狀、拍照，黃生也帶著滿足的笑容說：「這次跌倒了，下次會再努力跑回來！」

忠明高中將於11月11日歡慶60週年校慶，昨天舉辦熱身小馬拉松，國一共250名學生繞著校園圍牆跑7圈，共6公里，一起認識校園，同時熱身慶祝學校60歲。教務主任陳建銘說，師生看到黃家父子的互動，都好感動，體會要珍惜家人，學習勇敢挑戰。

黃生在爸爸的陪伴下努力跑步。（記者蔡淑媛攝）

黃生（右二）小腦發育不良，肢體障礙仍與同學奮力開跑。（記者蔡淑媛攝）

黃生在爸爸的陪伴下努力跑步。（記者蔡淑媛攝）

黃爸爸為兒子完成6公里賽程。（記者蔡淑媛攝）