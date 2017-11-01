受理報案作業時間長？ 竹市消防：最快只要20秒

2017-11-01 18:46

〔記者王駿杰／新竹報導〕媒體今報導各縣市消防單位受理民眾報案平均作業秒數差異大，其中又以竹市受理火災報案平均時間為全國最長；竹市消防局傍晚澄清，指竹市採獨有「多向指令電話」派遣系統，通知各分隊出勤時間最快只需20秒，平均出勤時間落在30、40秒，速度在全國名列前茅，不會耽誤任何救援時間，請民眾放心。

消防局長李世恭指出，竹市消防局獨有的「多向指令電話」派遣系統於2004年設置，用於接聽民眾119報案電話，詢問火災正確地址後立即通知轄區分隊出勤，可即時掌握救災救護黃金時間。

此外，「多向指令電話」也同步連接、啟動各分隊廣播主機，採災通報專線，用於災害發生時可同步派遣多個分隊出勤救災，是套具多方遠端會議、廣播、教育訓練、重要訊息立即通告的通報系統。

李世恭解釋，目前每個分隊都採用獨有的「多向指令電話」派遣系統，消防局也在今年將既有的「消防署派遣系統」與「多向指令電話」系統相結合，讓已出勤的分隊人員能取得更完整精確的火災資訊。

李世恭表示，目前消防局將兩套系統搭配並用，媒體報導引用的消防署數據，只單為「消防署派遣系統」受理火災報案的平均時間做統計，與分隊實際上派遣出勤的時間有些差距，事實上並無耽誤任何救援時間。