旅展餐券訂不到位只能作廢？五星飯店：有信託才退費

2017-11-01 22:00

〔記者蕭玗欣／台北報導〕旅展期間許多民眾抱著「撿便宜」的心態，大手筆搶購五星飯店餐券，但有旅遊業者指出，飯店餐券雖有信託，但民眾可能3個月甚至半年內都預約不到餐廳，不僅沒撿到便宜，餐券逾期後還變成業者百分之百獲利。五星飯店業者指出，按餐飲業禮券定型化契約規定，只要有信託的餐券，消費者都能在期限內無條件退費，即使逾期未使用也能向店家兌現；提醒民眾購買餐券時要挑選有信託餐券，否則逾期未使用恐變廢紙一張。

五星飯店餐券堪稱是旅展人氣王，但台北市旅行商業同業公會副理事長、昇漢旅行公司董事長柯牧洲在臉書上點出，旅展期間各飯店販售的餐券雖然有信託，但是讓消費者打電話預約，可能會得到天天客滿的回答，雖然沒有期限，但是得到得等三個月後甚至半年後的回答，令消費者打退堂鼓，或者忘記再預約，買了餐券卻未使用的情況，反而成為店家百分之百獲利。

柯牧洲建議，未來飯店販售的餐券張數應該以3個月內的座位數為限，且接受消費者電話預約時，不能過濾持旅展餐券的消費者，此外，未消化完餐券前，應保留一定座位數給持餐券的客人，不應拖延消費者使用權益。

五星級飯店業者回應，「餐飲業等商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」規定，消費者若隨時不想使用餐券，都能無條件到飯店要求退費，即便餐券逾期，也能以當初購買原價退換現金，並不會吃虧。業者也澄清，消費者來電預約時，現場人員絕不會詢問消費者是否持旅展餐券，所以也不可能為持餐券客人保留位置；但建議消費者若要在假日用餐，至少要提前兩週預約，若用餐人數多也要提前詢問。

今年旅展銷售業績破億的晶華酒店表示，晶華每年美食展和旅展販售的餐券都有信託，消費者退券，甚至逾期未使用都可以拿回當初購買的金額，不必擔心會變廢紙，每年約有5到10%的消費者退券或逾期未使用；提醒民眾購買餐券時務必要確保是否有信託。

晶華酒店也表示，按照多年來販售餐券的經驗，民眾都習慣擠在有效期限前一個月使用，導致餐廳一位難求、甚至擁擠，因此晶華也特別區分線上旅展和現場販售的餐券期限，像今年線上購買的餐券期限就比現場延長1到2個月，藉此分散消費者用餐時間。#