優人神鼓劉若瑀是新竹眷村二代 展現竹籬芭藝術能量

新竹市眷村博物館展出八名眷村子弟的藝術創作，包括歌唱，陶藝及劇場和寫作等領域，展現眷村子弟的藝術能量。（記者洪美秀攝）

2017-11-01 20:35

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市有不少眷村傑出子弟，像優人神鼓創辦人劉若瑀，作家袁瓊瓊，新竹市眷村博物館即日起推出「眷村榮譽-藝術之美」特展，邀請8名優秀眷村藝術家，透過作品的展示，邀請民眾來體驗竹籬芭的藝術之美。

此次特展有「看見眷村之美」、「新竹眷村榮譽風雲榜」、「眷戀百寶盒」及「我是小小藝術家」四個展區；也規劃「眷村藝術學堂」、「親子創作DIY」，但採事先報名，邀請民眾來體驗眷村的藝術文化。

包括劉去徐、何日新、張軒堯、閻荷婷等眷村藝術家今天出席特展活動，閻荷婷還現場獻唱〈魂縈舊夢〉、何日新進行人物剪影、張軒堯在紙風箏上以油畫彩繪眷村常見的九重葛、劉去徐老師揮毫創作彩墨作品〈富貴延年〉，搭配新竹青年國樂團古箏樂手張璿、柳琴樂手鄭容昕二位眷村子弟的演奏，譜出眷村藝術的美好樂章。

文化局表示，此次特展邀請的8名眷村藝術家，有袁瓊瓊、劉若瑀、甄樹春、劉去徐、閻荷婷、何日新、李佾倫、張軒堯，種類涵括文學、劇場、陶藝、水墨、多媒材裝置藝術、歌唱、美術教育、版畫等多元領域。

知名作家袁瓊瓊，以眷村背景為主的長篇小說《今生緣》以及記錄眷村回憶的短篇散文作品《滄桑備忘錄》，皆以眷村生活的喜怒哀樂為主題。優人神鼓創辦人劉若瑀出生新竹貿易二村，父親是軍中康樂官，從小就上台表演，擁有天生表演細胞，從共同創辦蘭陵劇坊、赴紐約大學進修戲劇、到創立優人神鼓，展現眷村子弟的藝術氣息。

另外陶藝家甄樹春將軍、書畫藝術家劉去徐，多媒材裝置藝術家何日新、群星會紅星閻荷婷，及眷村第三代的生活藝術家李佾倫及新銳畫家張軒堯，也帶來不同的眷村藝術文化，此特展展期到明年3月底。

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