罹癌受刑人重辦結婚再續前緣 戶所人員「入獄」助登記

2017-11-01 18:50

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市南屯區戶政事務所人員今日下午特地到台中監獄，為罹癌的受刑人大明（化名）與前妻小芳（化名）辦理結婚登記，讓兩人再續夫妻緣，兩人還育有3名幼童，讓原本破碎的家庭可在大明出獄後破鏡重圓。

南屯區戶政事務所表示，受理民眾申請到監所、看守所服務辦理結婚登記今年已有45件。

南屯戶所員工今天下午陪同小芳至台中監獄與前夫大明（化名）辦理結婚登記，小芳說，大明國中時父母雙亡，夫妻倆結婚時原從事經營檳榔業，感情很好、生活幸福美滿。但是後來大明罹患淋巴癌第一期，又適逢親弟弟癌症過世，雙重打擊下精神狀況不佳，對人生感到失望，而犯下搶盜罪，因犯案後衍生受害人追討賠償問題，大明為了不拖累家人而與小芳離婚。

大明在服刑中，但因身體遭受癌症所苦，仍持續就醫治療，並領有重大傷病卡。

而離婚後的小芳面對「前夫」入獄，要獨力扶養3名都不到10歲的小孩，她身兼二職，早上在檳榔店工作，晚上在飲料店上班，非常辛苦。

且離婚後，小芳娘家尚有財產，不符合低收補助條件，無法申請補助，生活陷入困境，考量先生生病已無其他家人可探視，產兩人原本相愛，在考慮經濟，還有親情和家人才是最堅強的支柱，決定再辦理結婚、重為一家人。

南屯區戶政事務所主任簡士喆表示，因結婚為登記制，雙方必須親至戶政所辦理才生效力，但雙方常有因素無法同時到場，因此戶政所提供到府、到監服務的便民措施。

簡士喆表示，南屯戶所在台中監獄現場直接為大明及小芳辦理結婚登記，完成小芳大明重為一家人的心願，戶所祝福小芳一家人早日團圓，共同打拚全家的幸福。