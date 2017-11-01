高雄機場擴建 受限宵禁「紅眼班機」進不來

高雄機場擬擴建，業界反應，宵禁不利低成本航空發展。（記者黃旭磊攝）

2017-11-01 17:53

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄國際機場擬在10年後擴建，不過，業界反應，晚間12點後禁起降不利低成本航空發展，而南向航班過少也違背政策。

行政院本月審核「高雄國際機場2035年整體規劃」，計畫將機場定位為「南部地區區域性國際機場」、「新南向政策發展基地」、「低成本航空發展基地」以及「服務東部及離島區域之國內機場」，而依計畫，機場總投資金額252.1億元，其中航廈新建占最多，預估在10年後投入197.9億元擴建。

高雄機場現有台灣虎航、酷航及日本香草等低成本航空（LCC）起降，航班受限於成本，起降多在清晨或深夜「紅眼」時段，業者反應，若能取消宵禁有助拓展航點。

宵禁起源於影響小港區山東、青島、濟南及泰山里居民作息，凌晨12點到清晨6點半禁止起降，而高雄市觀光局曾協調宵禁延後至凌晨2點（只准降、不准起飛）、並提早到清晨5點解禁，仍不被附近居民接受。

交通部長賀陳旦表示，低成本航空希望放寬營運時間，會再跟高雄市府及居民溝通開放。

另外，高雄飛往東南亞每週只有50班航班，對於機場定位「新南向發展基地」顯有侷限。立委賴瑞隆說，新南向從高雄出發距離近，成功機會大，且經濟部也把高雄定位新南向基地，但若想讓高雄成為新南向基地，交通就要便利，「給商務或觀光客的航班要夠。」

賴瑞隆指出，低成本航空如日本樂桃航空以關西國際機場為基地、韓國釜山航空以金海國際機場為基地、日本亞洲航空以名古屋中部國際機場為基地，建議台灣虎航以高雄為基地，發展東南亞、東北亞周邊4小時內航點。