雖連槓中央、高捷 悠遊卡民調滿意度仍達7成4

2017-11-01 18:02

〔記者黃建豪／台北報導〕悠遊卡從2002年開通15年來，發卡量高達7000多萬張，雖樹大招風，今年9月因電子支付爭議，槓上中央金融監督管理委員會，10月又因多卡通分攤問題，槓上高雄捷運後。然而，悠遊卡公司今公布最新民調仍顯示，民眾對悠遊卡公司的企業形象滿意度，從今年3月的65％躍升為74.2％，在10月增加到9.2個百分點，滿意的原因除了消費便利、使用範圍廣泛之外，還有積極參與社會公益及較少負面新聞。

就民眾對悠遊卡的滿意度調查，悠遊卡公司表示，今年3月與這次的民調比較，公司的企業形象滿意度從65％提升74.2％，增加9.2個百分點。值得注意的是，回答「沒有意見」的受訪者，從3月份的30％，減少至15.4％，減少14.6個百分點，大部分移到「還算滿意」。

悠遊卡公司也指出，因應多卡通競爭，悠遊卡主要將「滿意度」及「品牌形象」列為績效指標，這次調查增加「企業價值指標」、「品牌價值指標」及「持卡人關係指標」選項，調查結果顯示，悠遊卡的競爭力在消費者心目中相當高，認為有競爭力達60.8％，認為沒競爭力僅9.2％。

另，針對品牌價值指標，以1到10分來評斷，是否經常接收悠遊卡各種訊息，給5分以上的民眾共65.3％，平均分數為5.6；認為悠遊卡經常贊助或參與社會公益者，給5分以上的民眾有64.9％，平均分數為5.6。

單就民眾對悠遊卡整體服務的滿意度，滿意者也達72.5％，不滿意者有9.7％。對悠遊卡有何建議？沒有建議或很難說的民眾，從3月份的75.3％增加至79.6％，建議首項仍為「提供更多可消費的商店」，但比例從3月份的13.7％降至7.4％。

悠遊卡公司表示，這次問卷調查，是委託趨勢民意調查公司於10月18日至10月21日執行，針對台灣地區20個縣市進行電話隨機抽樣調查，有效樣本為1073人，抽樣誤差在95％的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點之內。