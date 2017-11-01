「最年長碩士生」玩創意 新竹高商破舊瓦片變藝術品

70歲的新竹市退休美術老師江麗，以新竹高商日式宿舍原本要丟棄的瓦片進行藝術創作，延續瓦片生命力，更讓新竹高商學生認識校園曾有的歲月。（記者洪美秀攝）

2017-11-01 18:15

〔記者洪美秀／新竹報導〕人生七十才開始！新竹市退休美術老師江麗擔任藝術陪伴志工，在社區大學教畫畫，也帶領退休人員在藝術手作中健康老化。她偶然間看見新竹高商日式宿舍要遭丟棄的瓦片，引發創作熱情，透過各種技法，讓斑駁瓦片有如復活的藝術精靈，生命躍然重現。

今年70歲的江麗，體現活到老、學到老精神，2年前考取東華大學藝術創意產業系研究所，透過退休後所學的漆藝、螺鈿、蛋殼膜粉等技法，以新竹高商日式宿舍原要丟棄的舊瓦片素材，創作茶盤、荷花掛畫、門牌及插花筒，讓黑漆漆的破舊瓦片成了具生命力的藝術品，她以「懷舊與再生」為主題，在新竹高商圖書館開展，也讓學生們重溫新竹高商的流金歲月。

江麗的先生張自強是新竹高商退休教師，兩人就住在學校附近，她說，新竹高商內的日式宿舍原本都以瓦片當屋頂，但經歲月變化，多改成鐵皮屋頂，舊瓦片成了廢棄物，她認為，這些瓦片就像是一本本有故事的書，燃起她創作的熱情，於是將廢棄的枯木、鞋架、斑駁瓦片和破碎琉璃，都變身為藝術創作，如今破舊瓦片成為藝術品，延續生命力。

江麗說，在國中教了30年美術退休後，發現很多以前畫的油畫及國畫都變黃或顏色暗沉，於是轉而投入漆藝、螺鈿、蛋殼剝膜等多媒材創作，一幅孔雀開屏、壯麗山河及出污泥而不染的荷花，要一片片、一塊塊黏貼及堆疊、壓膜才能完成，她卻樂此不疲，也透過藝術手作的陪伴，幫助不少退休人員健康快樂老化。

今年要以70歲、最年長學生身分從東華大學研究所碩士班畢業，江麗用藝術創作熱情證明學習是無止盡的，只要願意、用心，任何廢棄物都能再利用變成藝術品，延續生命價值。