西嶼國中小藝術聯展 馬公航空站開幕

西嶼小朋友展現藝術天分，連澎湖縣長陳光復也舉大拇指稱讚。（記者劉禹慶攝）

2017-11-01 17:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕以跨海大橋與澎湖本島相連的西嶼鄉，7所國中小學首次聯合舉辦藝術聯展，今日在馬公航空站熱鬧開幕，共展出181件學生作品，縣長陳光復到場表達祝賀之意，他肯定學子們多元創作的努力，也勉勵持續努力創作。

西嶼鄉國中小藝術聯展由西嶼鄉教育會主辦，除了縣長陳光復外，還包括議員陳慧玲、教育處長葉子超、馬公航空站主任邱永昇、西嶼鄉公所秘書許智富、縣政顧問莊忠政、家長協會理事長歐中興、副理事長顏英展以及多所國中小校長到場為學子鼓勵。

陳光復表示，此次國小參展學生數有80位，佔西嶼鄉國小學生數2/3，國中也將近佔1/4，他特別感謝老師辛勞的指導與付出，對學子藝術教育的栽培，也感謝西嶼鄉教育會及校長們努力策劃展出，讓孩子們藝術天份得以展現在眾人面前，他也期許孩子們要持續努力，創作出更多亮眼的作品。

此次藝術聯展自即日起至12月31日止，展出內容包含兒童繪畫、版畫、平面設計、建築模型、水墨、浮球創作、書法、陶藝等181件作品，包含平面作品132件，立體作品49件。由於位在澎湖空運出入門戶要衢，也是讓西嶼國中小藝術聯展作品，與遊客面對面接觸，也歡迎民眾踴躍到馬公航空站2樓參觀，欣賞這些小小藝術家們令人驚艷的各項藝術創作。