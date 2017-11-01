斗六派出所重建 臨時辦公廳暫借忠孝里集會所

2017-11-01 17:14

〔記者詹士弘／雲林報導〕已有57年歷史的斗六派出所，因為地區人口發展迅速，警力不斷增加之下，辦公空間不足，將以原址拆除重建，派出所改搬到原忠孝里集會所（中正路7號）的臨時辦公廳舍，民眾洽公請至新址。

斗六警分局表示，使用超過57年的斗六派出所舊有廳舍，礙於老舊破損，又內部空間狹隘不敷使用，在警察局多年來極力爭取下，終於得以原址拆除重建，解決辦公空間不足問題，工期約1年半。

臨時廳舍搬遷到忠孝里集會所，員警也已進駐辦公，空間較舊辦公室更小，但距離舊派出只有幾條街，又在市中心，民眾洽公較為方便。