再忍耐一下！ PTT：已經復原超過一半了

PTT關閉至今已邁入第3天，站方人員今下午表示，「已經復原超過一半了」，盼鄉民再等等。（圖擷自PTT）

2017-11-01 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕全台最大的BBS站台「台大批踢踢實業坊（PTT）」，於上月30日晚間無預警當機，據悉，是由於主機的3顆硬碟陸續損壞造成，PTT關閉至今已超過40小時，站方人員今（1日）下午表示，「已經復原超過一半了」，安撫鄉民再等等。

10月30日晚間9點許，PTT無預警當機，令許多鄉民措手不及，PTT官方臉書專頁說明，當機原因是磁碟陣列損毀，需重新設定；據了解，總共有3顆硬碟毀損，官方從當機後，就開始接力修復與重新設定，預計今日修復，下午3點多PTT官方臉書專頁發文表示，「現在處理到『復原使用者資料』的階段，已經復原超過一半了」，盼廣大鄉民再多等待一下，安心上班上課。

由於本次PTT無預警當機已邁入第3天，為近年來最久的1次，許多鄉民紛紛在底下留言，「真的好想念PTT」、「上班當然是要上PTT，沒了怎麼上班」、「三天沒大便的感覺」、「沒有PTT我已經快把11月的事情都做完了」。

為紓緩鄉民們的「戒斷症狀」，許多在PTT2架設個人版的鄉民，將個人版改為八卦、棒球、籃球等看板的臨時版，暫供無家可歸的鄉民在上面聊天、討論；在PTT2上，站長表示系統將會回溯至上週狀態，引發鄉民熱烈討論，站上最大版「八卦版」的選舉結果將如何判定。