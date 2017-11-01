埋沒10年 新埔百年「道卡斯族涼井」重見天日

位於新竹縣新埔鎮上樟樹林地區的百年道卡斯族涼井，在塵封至少10年後，最近透過農村再生而重見天日。（記者黃美珠攝）

2017-11-01 17:18

〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣新埔鎮旱坑里上樟樹林地區有一口歷史超過百年的道卡斯族「涼井」，在被土石掩埋10年後，近日透過農村再生計畫重見天日。當地旱坑里里長葉雲全、新竹縣兩河文化協會理事長吳聲淼都說，這口水井和漢人的水井最大的不同，就在階梯式斜坡道連通井口取水的設計，跟漢人以水桶打水的封閉式圓井很不一樣，已不多見。

不過，新竹縣政府文化局說，他們就記者所拍畫面向文史學者黃卓權請教，黃卓權說，這井是不是道卡斯族的，難以考究。

但文化局從平埔族不太農耕，以獵鹿為主的生活習性研判，平埔族對水源的需求少，多半仰賴雨水並不鑿井。再從現場砌石的工法判斷，比較像是日治時代的作工，將再深入調查和了解。

吳聲淼說，他也有一半的道卡斯族血統。根據新竹縣兩河文化協會的相關研究，新埔境內早年確實有不少道卡斯族人定居，除了上樟樹林地區，他看過的兩口道卡斯祖輩留下的涼井，一口在旱坑里柿餅加工專區，另一口就在北埔大坪國小後方，這些涼井的歷史至少都有百年以上。

旱坑里長葉雲全說，這口井位在旱坑里2鄰上樟樹林，根據地方耆老的說法，當年是道卡斯族所開鑿的，供應1鄰到4鄰80多戶的生活用水。

葉雲全說，旱坑里之所以得名，就是地勢高，居高臨下，缺水可用，所幸在上樟樹林和柿餅專區各有一口道卡斯族開鑿的涼井，才讓當年居民用水不需遠求。其中，上樟樹林這口井是自然湧泉，現在枯水期還有水可用，豐水期水位可以跟現在的路面等高，一旁還有洗衫渠道，讓當地婆婆媽媽洗滌衣服、蔬果。

但上樟樹林在民國65年後啟用簡易自來水，這口井就被閒置，最近10年更因前地主決定把它填平，而為後人所忘，直到3年前新地主買入後應葉雲全懇託，才得以重新打開。

葉雲全說，他們計畫讓這口老井從當年的「供水」功能轉為「親水」，也讓道卡斯族人開鑿水井捨棄漢式、封閉型圓井，必須以水桶打水的模式，改採卵石駁崁和階梯，讓取水者可以拾級而下舀水的智慧重新被看見。

在第一期社區爭取到農村再生經費，自行僱工購料，讓老井樣貌重見天日後，近期將發包做周邊環境的綠美化，11月底可望讓道卡斯涼井正式重新回到生活場域。

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