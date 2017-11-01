韋煙灶獲傑出文獻研究獎 林智堅表揚

新竹市民韋煙灶（中）獲台灣傑出文獻研究獎，市長林智堅（左）予以表揚肯定，3年前同樣獲此獎的張德南（右），也是韋煙灶就讀新竹高中的老師。（記者洪美秀攝）

2017-11-01 17:00

［記者洪美秀／新竹報導］每3年一次的「傑出台灣文獻獎」選拔，新竹市今年推薦師範大學地理學系教授韋煙灶，結果榮獲4大獎項之一「傑出文獻研究獎」，是全國僅3名獲獎者之一，市長林智堅今天頒獎表揚，更對韋煙灶所寫的《與海相遇之地：新竹沿海的人地變遷》一書充滿興趣，從而了解自己林家在香山南港「蚵仔寮」地區的發展歷史。

文化局表示，韋煙灶從小住在竹市港南里，曾擔任光華國中教師，現在師範大學地理學系教書，也是竹市文獻小組委員會委員，專長是研究鄉土地理學，尤其是客、閩族群互動關係的研究。

韋煙灶著作以新竹到北台灣為主體，結合地理與歷史觀點，他提出多項細微獨到的創新觀點，為大新竹區提供珍貴的鄉土教學資源。10幾年前就發表相關著作4本、論述研究及發表的期刊文章合計超過100餘篇，為新竹地方史地研究貢獻良多，榮獲「傑出文獻研究獎」實至名歸。

林智堅肯定韋煙灶教授榮獲「傑出文獻研究獎」，此外韋煙灶就讀新竹高中的恩師張德南，也在3年前，即103年獲此殊榮，堪稱「名師出高徒」，讓新竹市2度獲此獎。

林智堅說，明年是開竹300年，市府將舉辦一系列嘉年華及追根溯源活動，已邀請韋煙灶擔任竹市文獻委員會明年要推出的「三百年文獻特輯」專刊主編，期盼讓下一代深入了解家鄉的歷史，喚起市民對這座年輕古城的認同與驕傲。

文化局表示，「傑出台灣文獻獎」選拔，是由國史館台灣文獻館每3年舉行一次，今年是第6屆，有傑出文獻保存獎、文獻推廣獎、文獻研究獎和終生文獻貢獻獎等4大獎項。今年除終生文獻貢獻獎從缺，全台僅3名得主，分別是傑出文獻研究獎的韋煙灶、傑出文獻推廣獎的莊永明及傑出文獻保存獎鄭錦宏。