國產米穀雜糧加工品創意賽 南台灣15隊進軍總決賽

2017-11-01 16:54

〔記者王俊忠／台南報導〕農糧署舉辦今年國產米穀雜糧加工產品創意競賽，全國各地農會田媽媽與家政班參賽，南區分署轄區有38支隊伍通過初賽，其中15隊在複賽脫穎而出，將代表南區參加11月23日的全國總決賽，爭奪最高榮譽10萬元獎金。

農糧署南區分署說，國產雜糧品項多元，具高纖、健康養生特性，深受國人喜愛，南區分署為拓展雜糧多元加工，委請中華穀類食品工業技術研究所運用國產雜糧與米穀粉等食材，開發雜糧爆米香、雜糧米穀粉牛軋糖、雜糧麵包、米穀粉蔥油餅、米穀粉蛋餅及秈米腸粉等6項產品，並結合農委會多年輔導的各農會田媽媽與家政班，進行產品教作訓練，實地操作順利結訓者，取得組隊報名參賽資格。

南區分署說，競賽採初賽、分區複賽與總決賽3階段，初賽採書面審查，分區複賽及總決賽邀請國內米穀雜糧加工食品領域及美食專家評選，競爭激烈，進入複賽的65支隊伍僅有前4成、約26隊晉級總決賽，最後選出8隊最優良者，冠軍獎金高達10萬元，各參賽隊伍無不全力以赴。

農糧署說，這項競賽須以國產米穀粉或雜糧為主要原料，評分項目包括商品化、創意性、風味、口感及整體外觀等，11月23日在農糧署台北辦公區進行總決賽與頒獎，得獎產品由農糧署持續推廣，期盼行銷國產米穀雜糧加工產品成為美味、親民、普及化的國民美食。