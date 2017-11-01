飛航管制區內放風箏 縣府：申請核准

2017-11-01 16:27

〔記者邱芷柔／屏東報導〕繼去年國際風箏節妝點屏東天空獲得迴響後，「2017屏東國際風箏節」即將在這個週末登場，開幕前夕卻有網友質疑縣府竟在屏東機場的管制區內放風箏，引發熱議；縣府回應，在籌備階段就與軍方協調並向民航局申請核准，活動不會有飛安、國安疑慮。

縣府體育發展中心主任李達平表示，依照法令管制區內的飛行物不得超過60公尺，而一般風箏高度約為30至50公尺，在管制範圍內，且河濱公園鄰近南機場，目前飛機進出多使用北機場，活動不至於影響國家安全，但為求謹慎，縣府仍事先申請並與軍方協調。

李達平說，去年首次舉辦國際風箏節，當時確實不曉得河濱公園屬於飛航管制區範圍，經縣府確認後，今年在籌辦階段就向民航局提出申請，並與軍方緊密聯繫，軍方也同意在活動兩天如有相關飛行任務，將利用北機場進行，不會受到風箏節影響。

縣府也表示，風箏節於11月4、5日在高屏溪河濱公園及11日在東港大鵬灣青洲濱海遊憩區登場，今年以「水果共和國」為主題，全縣6所學校美術班師生將共同在3.5公尺的白底風箏上，彩繪屏東最具代表性的蓮霧、鳳梨、芒果、木瓜、香蕉、檸檬等6種水果，11月4日下午3點開幕準時放飛，3天的活動特別邀請國內外專業風箏團隊進行鬥箏PK賽，包括台灣、日本、法國、瑞典及德國等風箏愛好者，都會帶來藝術風箏作品與精湛的放飛技巧，縣府邀請大家一起來分享、欣賞這場天空饗宴。