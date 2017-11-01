以虛擬實境認識中科 中科管理局獲得金檔獎

2017-11-01 16:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中科管理局獲得第15屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎的金檔獎，中科因保存台灣科學園區發展歷程檔案，重建史料館，讓民眾得以透過檔案的呈現，瞭解科學園區開發的艱辛及未來的規劃。

第15屆機關檔案管理金檔獎暨金質獎頒獎典禮於在國家圖書館舉行，中科管理局獲得科技部推派參獎，獲得金檔獎殊榮，由局長陳銘煌率代表受獎。

中科管理局表示，此次的金檔獎計有323個機關參獎，評獎結果有21個機關獲獎。

國發會副主委曾旭正表示，中部科學工業園區管理局將虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）技術運用在「大肚山的科技傳奇」檔案特展上，讓民眾可以用有趣、活潑的方式，瞭解台灣科學工業園區的過往歷程與未來發展。中科管理局為能保存台灣科學園區發展歷程檔案，重建史料館，讓民眾得以透過檔案的呈現，瞭解科學園區開發的艱辛及未來的規劃，達到檔案鑑往知來的效果。

中科管理局局長陳銘煌表示，參與金檔獎是ㄧ種學習過程，經由參賽準備，不僅凝聚了團隊向心力，同時提升了檔案管理品質，也發揮檔案的價值。

陳銘煌指出，透過金檔獎獲獎的經驗，秉持「傳承過去、努力現在、共創未來」的精神，讓中科可以完整記錄大肚山的經濟奇蹟，也發揮高科技產業的群聚效應，在全世界發光發亮。