用厚繭與汗水堆成金盃 三星國中抱回室外拔河首冠

三星國中拔河隊成立10年，今年首度跨足室外拔河項目，就抱回隊史室外拔河賽的「首冠」。（記者張議晨攝）

2017-11-01 16:15

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉三星國中拔河隊，參加「106年度全國中等以上學校室外拔河比賽」，首次出賽，就抱回隊史室外拔河賽的「首冠」，宜蘭縣議會議長陳文昌今前往祝賀，盛讚拔河隊是「宜蘭之光」，還慷慨解囊，贊助拔河隊練習衣，鼓勵隊員繼續爭光。

全國中等以上學校室外拔河比賽，10月28日在國立體育大學舉行，三星國中女子組預賽，首輪碰到南投勁旅宏仁國中，首戰以0比2敗北，但隊員不氣餒，一路過關晉級決賽時，又巧碰宏仁國中，這次三星國中以直落二擊敗對方，成功雪恥，抱回隊史室外拔河賽首冠。

不過，短短4個月內，就要備戰賽事，且還是從未碰過的「室外拔河賽」，16位隊員幾乎吃足苦頭，雙手水泡長成厚繭，練習衣則不堪日夜練習出現破損，是奪冠背後的辛酸。

拔河隊隊長潘聖梅說，練習時手、腳都痛，回到家也曾偷偷落淚，還好隊員相互鼓勵，才讓她繼續撐下去。

隊員林嘉聖也說，室外拔河需要砍土，對腳部負荷很大，練習幾乎都在「ㄍㄧㄥ」，能得牌代表練習終有收穫。

三星國中拔河隊成立10年，是台灣北部的拔河勁旅，國中女子組去年曾獲室內拔河賽金牌，今年3月、5月，女子組又在中正盃拔河錦標賽，及教育部全國室內拔河錦標賽奪冠。隊上3名國三學生，也透過甄選入學，進入有拔河國手搖籃美名的景美女中就讀。

三星國中校長林顯宗說，拔河隊每天練習4小時，連假日都犧牲時間到校練習，能奪冠是實至名歸，也代表平常的付出終於有良好結果。