國外實測iPhone X臉部辨識功能 對雙胞胎可能無效

2017-11-01 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果公司（Apple）推出的新一代手機iPhone X開賣後，不但銷售開出紅盤，連外媒也一致讚賞，特別是其中的臉部辨識系統（Face ID）更成為注目的焦點，不過外界也好奇，臉部辨識系統的保護真的足夠嚴密嗎？

綜合外媒報導，新一代的iPhone X能透過最新的臉部辨識技術來解析使用者的臉，並將其註冊為手機鎖，鎖定後唯有以註冊的臉孔掃描才能解鎖；但也有人好奇，若是兩個長的一模一樣的人，iPhone X真的能夠分辨嗎？

根據國外的實測顯示，答案是確實可能無法分辨，科技網站《Mashable》找到兩對同卵雙胞胎，並成功騙過臉部辨識系統，用非註冊者的臉孔成功解鎖iPhone X；雖然另一個網站《Business Insider》則是成功讓iPhone X通過雙胞胎的測試，但也證實這項功能的確存在不確定性。

有趣的是，在iPhone X發表時，蘋果行銷長席勒（Phil Schiller）曾表示，「在隨機人群中，可能會看到你的iPhone X並以他們的面孔解鎖的機會大概是一百萬分之一，當然如果那個人和你有著密切的遺傳關係，統計數字就會下降」，他也開玩笑地說：「所以，如果您碰巧有一個邪惡的雙胞胎，那真的需要用密碼來保護您的敏感數據。」