新北歡樂耶誕城11/24開城 首創板橋車站移動式投影

新北市政府今天舉行歡樂耶誕城開城記者會，活動從11月24日起至明年1月1日，長達39天。（記者賴筱桐攝）

2017-11-01 16:01

〔記者賴筱桐／新北報導〕眾所矚目的2017新北市歡樂耶誕城，將於11月24日登場，今年邀請新加坡頂尖投影團隊Hexogon Solution操刀設計主燈秀，投影範圍從耶誕樹、市府大樓延伸至板橋車站大樓，其中板橋車站採用移動式投影新技術呈現動畫，耶誕燈區擴及站前廣場，繽紛燈海環繞新板特區，浪漫指數破表！

新北市政府今天舉行歡樂耶誕城開城記者會，活動從11月24日起至明年1月1日，長達39天，副市長侯友宜穿上黑色西裝、戴著高帽子，扮成魔術師現身宣傳。

侯友宜表示，今年新北市府再度與締造金氏世界紀錄的新加坡頂尖投影團隊Hexogon Solution合作，運用48台高規格投影機，將主燈秀的投影硬體、特效、範圍、亮度全面升級，除了「全球唯一360度3D光雕投影耶誕樹」，首度使用高科技智能移動式投影技術，將光雕投影延伸至板橋車站大樓，總投影面積達8794平方公尺，相當於1.5個足球場大。

觀光旅遊局局長陳國君說明，周邊燈飾從往年的市民廣場及萬坪公園擴大到站前廣場，打造「市府魔幻燈區」、「站前閃耀燈區」及「萬坪卡通燈區」3大主題，燈飾採用櫻花粉、迷幻白與暖心橘色系，增添浪漫唯美氣息。