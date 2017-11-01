等了10年！台塑六輕海淡廠送環評 裁定補件再審

長期以來被認為與民搶水，台塑六輕今提出新建海水淡化廠計畫送環評專案小組進行初審。（記者楊綿傑攝）

2017-11-01 15:38

〔記者楊綿傑／台北報導〕長期以來被認為與民搶水，台塑六輕今提出新建海水淡化廠計畫送環評專案小組進行初審，不過，包括環團及環署人員都對可能造成的污染狀況存疑，甚至直指台塑面對此問題，拖延長達10年，全案最後遭環評委員裁定補件再審。

台塑六輕每年從集集攔河堰取走30萬噸水，不僅影響農民灌溉用水，也有河川揚塵、地層下陷等問題，一直備受爭議。10年前台塑在六輕四期擴建環差時，承諾自籌水源，包括海水淡化、雨水回收、農業尾水等等方式。

農業尾水方面，台塑在3年前就提出相關對策，規畫在新虎尾溪附近，每日取用10萬噸農民灌溉後剩下的水，但當時引起農民及環團不滿，環評案也決議終止審查，水源自籌問題也無疾而終。

台塑六輕於今日正式提出麥寮海淡廠新建計畫，將投入約50億台幣經費，在六輕廠區興建每日可產水10萬噸的海淡廠，可提供包括台塑化、台化、南亞、台塑等六輕廠區中66家業者使用。

不過，環保署督察總隊指出，10年來六輕只做到雨水回收，海水淡化廠現在才出來是經過「千呼萬喚」。而雖然海淡廠估計每天可產出10萬噸水，但開發單位提到，在豐水期時仍有部分必須取自濁水溪，海淡廠每天只使用2萬噸水間，也遭到台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉表示反對。與會的農委會代表也憂心使用化學藥劑會污染海洋。

台塑對此則回應，使用的化學藥品、處理效能都將與世界上他國的海淡廠無差別，如果有影響，全世界都已受到影響。且此計畫是與以色列廠商合作，他們在全球設有400多廠的經驗，技術純熟。

環委經過討論，仍然裁定全案補件再審，必須再說明海水淡化源供應六輕水源的控管機制、確認藥劑不得有毒化物、推估污泥數量，鹵水與溫排水混合效率評估、排放管線監測的可能性，鹵水排放對海水及動物可能造成的影響等項目。