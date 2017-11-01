APP「臺南清燙牛肉湯優惠專區」上線

「巷弄X臺南」APP推出台南限定款「臺南清燙牛肉湯優惠專區」，今日起上線，19家店共提供1900碗優惠限時搶購，讓民眾有機會以優惠價格品嘗不同風味的台南牛肉湯。（圖由南市觀光旅遊局提供）

2017-11-01 15:27

［記者王涵平／台南報導］「巷弄X臺南」APP推出台南限定款「臺南清燙牛肉湯優惠專區」，今日起上線，19家店共提供1900碗優惠限時搶購，讓民眾有機會以優惠價格品嘗不同風味的台南牛肉湯。

南市觀光旅遊局表示，台南牛肉湯的牛肉是配合屠宰牛隻時間，把握黃金6小時的溫體牛，今年推出《臺南清燙牛肉湯摺頁》隨行文宣，網羅大台南地區90家店，讓民眾按圖索驥前往隱身巷內仔、廟口及市場內的店家，找出心中最道地、最對胃的清燙牛肉湯。

此外，透過美食導購平台「巷弄X臺南」APP，推出台南限定款的「臺南清燙牛肉湯優惠專區」今日起上線，APP附帶定位功能，民眾可利用導航直趨店家。

《臺南清燙牛肉湯摺頁》即日起限量開放索取，歡迎至臺南市政府永華及民治市政中心市民聯合服務中心、臺南市各旅遊服務中心、交通部觀光局各旅遊服務中心、機場旅遊服務中心（松山、桃園、臺中、臺南、高雄）、高鐵旅遊服務中心（臺中、臺南、左營）、火車站旅遊服務中心（臺北、板橋、臺中、新營、臺南、嘉義、高雄）、臺南市境內高速公路服務區、臺南市各區公所及90家牛肉湯店家索取，詳細索取地點可至「臺南旅遊網」查詢，也可上網下載電子檔https://goo.gl/4WKhq2。