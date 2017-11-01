工作中的「小確幸」！西門通人行徒步區改造將完工

2017-11-01 15:30

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府交通處今天進行明志書院停車場、大遠百間的「西門通」人行徒步區改造工程動工典禮，此人行徒步區將可連接西門街、西大路，是附近的人行要道，更是市民散步、喝咖啡的休閒空間，因鄰近百貨公司，未來民眾停車、逛街將更方便，預計12月初完工。

交通處表示，明志書院停車場與遠東百貨間的西門通人行道，是新竹市區僅有的行人徒步區，也具周遭社區的小公園功能，此次工程除將雜亂花台區改造為座式、立式兩種座椅，也將全面更新凌亂植栽擺設、老舊燈具，搭配弧型座椅設置夜間照明，將更舒適、明亮，目前會進行小範圍的施工圍籬，但人行步道維持暢通，希望將工程對行人影響降到最低。

林智堅說，「西門通」人行徒步區不僅是大遠百員工工作空檔的休憩空間，也是姐妹們購物血拼後暫歇、喝杯咖啡的小天地，空間使用率高，但缺乏整體規劃，此次改造工程將設置更多休憩座椅，步行空間也將更寬敞，讓民眾來往停車場或百貨公司都更便利、悠閒。

林智堅說，這次西門通改造，工程設計由成功改造前後站地下道的徐愛雲建築師負責，經過數次討論、修改才定案，預計12月初完工，他也跟市民相約完工後一起在西門通喝杯咖啡，共同感受慢活的城市之美。

在大遠百擔任櫃姐的許小姐表示，西門通是大遠百員工休息空檔的熱門地點，員工常相約在此聊天、放鬆，期許西門通人行徒步區的改造工程，讓他們可以繼續工作中喘息的「小確幸」。