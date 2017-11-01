醫病》巨大肌瘤重達5公斤 猶如滿月嬰兒大小

2017-11-01 15:31

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕40歲出頭的吳姓女子，日前發覺小腹日漸變大，猶如身懷六甲的孕婦，原以為只是單純變胖，到衛生福利部嘉義醫院看診後，才發現子宮裡長了1顆重達5公斤的巨大子宮肌瘤，經院長兼婦產科醫師黃元德開刀取出後，手術室醫護人員都嘖嘖稱奇。黃表示，這是該院近10年來開過最大的子宮肌瘤，大小宛如滿月嬰兒，尤其是擔任助手的護理師，在手術中足足抱了這顆肌瘤約1個小時，直呼手痠，大嘆比開剖腹產還累。

吳女因日前覺得腹部腫脹感到不適，前往嘉義醫院看診，黃元德透過超音波檢查及電腦斷層掃描後，赫然發現吳女體內有一個猶如滿月嬰兒大小，最大直徑達30公分的子宮肌瘤，黃元德馬上為她安排手術，術後恢復狀況良好，3、4日後即出院返家。吳女近日回診時，直呼如釋負重，早知道就早點處理了。

黃元德表示，子宮肌瘤是子宮平滑肌和結締組織纖維異常增殖型成的良性腫瘤，主要是因為女性賀爾蒙刺激子宮所造成，為女性最常見的腹部腫瘤，由於多數初期無症狀，容易掉以輕心；子宮肌瘤主要臨床症狀為月經血量增多引起貧血，而當肌瘤長到一定的大小時，甚至會壓迫到周邊器官，引起各種的下腹不適。

黃元德呼籲，若女性出現經期異常出血、腹部脹痛異常腫大、排便、排尿不順等，都可能是子宮肌瘤的症狀。子宮肌瘤雖大多都是良性腫瘤，但巨大腫塊或是快速長大的腫瘤仍有惡性變化的可能，一定要盡快就醫檢查，嚴重的話可能須摘除子宮，影響生育，不可輕忽。

  • 衛生福利部嘉義醫院院長兼婦產科醫師黃元德為吳女開刀取出一顆重達5公斤的子宮肌瘤。（記者丁偉杰翻攝）

    衛生福利部嘉義醫院院長兼婦產科醫師黃元德為吳女開刀取出一顆重達5公斤的子宮肌瘤。（記者丁偉杰翻攝）

相關關鍵字： 健康醫療 子宮肌瘤