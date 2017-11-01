醫病》巨大肌瘤重達5公斤 猶如滿月嬰兒大小

2017-11-01 15:31

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕40歲出頭的吳姓女子，日前發覺小腹日漸變大，猶如身懷六甲的孕婦，原以為只是單純變胖，到衛生福利部嘉義醫院看診後，才發現子宮裡長了1顆重達5公斤的巨大子宮肌瘤，經院長兼婦產科醫師黃元德開刀取出後，手術室醫護人員都嘖嘖稱奇。黃表示，這是該院近10年來開過最大的子宮肌瘤，大小宛如滿月嬰兒，尤其是擔任助手的護理師，在手術中足足抱了這顆肌瘤約1個小時，直呼手痠，大嘆比開剖腹產還累。

吳女因日前覺得腹部腫脹感到不適，前往嘉義醫院看診，黃元德透過超音波檢查及電腦斷層掃描後，赫然發現吳女體內有一個猶如滿月嬰兒大小，最大直徑達30公分的子宮肌瘤，黃元德馬上為她安排手術，術後恢復狀況良好，3、4日後即出院返家。吳女近日回診時，直呼如釋負重，早知道就早點處理了。

黃元德表示，子宮肌瘤是子宮平滑肌和結締組織纖維異常增殖型成的良性腫瘤，主要是因為女性賀爾蒙刺激子宮所造成，為女性最常見的腹部腫瘤，由於多數初期無症狀，容易掉以輕心；子宮肌瘤主要臨床症狀為月經血量增多引起貧血，而當肌瘤長到一定的大小時，甚至會壓迫到周邊器官，引起各種的下腹不適。

黃元德呼籲，若女性出現經期異常出血、腹部脹痛異常腫大、排便、排尿不順等，都可能是子宮肌瘤的症狀。子宮肌瘤雖大多都是良性腫瘤，但巨大腫塊或是快速長大的腫瘤仍有惡性變化的可能，一定要盡快就醫檢查，嚴重的話可能須摘除子宮，影響生育，不可輕忽。