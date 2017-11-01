大冠鷲抓魚慘成「落湯雞」 網友噴笑：「心有魚而力不足」

大冠鷲被魚拖進水中，搞笑模樣引起網友熱烈討論，更有網友笑說：「這叫『心有魚而力不足』啊！」（圖擷取自野生動物急救站臉書粉絲專頁）

2017-11-01 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕大冠鷲是常見於台灣500公尺以下的淺山區域的猛禽，臉書「野生動物急救站」下午則貼出一張大冠鷲成為「落湯雞」的照片，因為這隻大冠鷲「吃魚反被魚兒誤」，反而被魚拖進水中，引起網友熱烈討論，更有網友笑說：「這叫『心有魚而力不足』啊！」

農委會特生中心所屬的「野生動物急救站」表示，民眾在山中溪流裡看見大冠鷲下水捕捉一隻體長約30公分的大魚，但卻不慎被魚拖入水中，民眾下水將鳥撈起後，送往消防隊，隨後由縣府人員後送到急救站來處理。

「野生動物急救站」貼出大冠鷲的「落難照」，並表示照片中大冠鷲雖然一身濕，但仍嘗試著豎起頭頂羽冠來展現威嚇，但是濕答答的羽毛只能勉強豎起幾根虛張聲勢，雖然不該笑牠，但虛張聲勢的樣子真的很搞笑，最後則是幫牠慢慢吹乾羽毛和身體。不過經由獸醫師檢察之後，發現大冠鷲因為「捕捉後肌病」而軟腳，需要在急救站內靜養，等待完全康復後再重返山林。

許多網友看到大冠鷲的「落難照」，紛紛開玩笑地說：「這叫『心有魚而力不足』啊！」、「冠鷲族長公告：本族有鷲抓魚時反被魚抓，太傷顏面，自即日起開除族籍！」、「第一次看到這情形，我傻眼忍不住偷笑。」也有網友關心「魚現在狀況怎樣了」？「野生動物急救站」則回應：「通報時魚就跑走了，沒有一起進來。」

「野生動物急救站」也提醒，消防隊並不是處理野生動物的專責單位，若發現傷病野生動物，請聯絡當地縣市政府農業處，或聯絡距離發現動物地點最近的救傷單位。