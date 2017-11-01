中市拿706顆星 中央市集評核全國第一

中央市集評核全國第一，綠營議員肯定市府輔導有成。（記者黃鐘山攝）

2017-11-01 15:23

〔記者黃鐘山／台中報導〕經濟部主辦品牌市集，台中市逢甲夜市及第二市場入選，綠營多位議員今天表示，台中市場總星數706顆，勇奪全國第一，市府應廣為推銷星級市集、名攤；經發局說，持續塑造各市場特色，加強行銷吸引更多人潮消費觀光。

市議員江肇國、何敏誠說，今年「品牌市集、優良市集及樂活名攤評核」出爐，台中市場總星數達706顆星，勇奪全國第一，顯示市府輔導有成，例如第二市場投入2千多萬元整修、促銷，進步為4星市集，業績成長5成以上。

江肇國又說，逢甲夜市更成為全國唯一入選品牌市集的夜市，要求市府把今年好成績的名攤製成指南手冊；何敏誠則建議，新建國市場應找設計師規劃，例如水果攤可走黑白風，成為具設計感的傳統市場，讓市場客群增加年輕人。

市議員曾朝榮表示，無論是夜市、早市，市府均結合民間力量，積極推動台中市場發展，他肯定市府在這方面的用心，並希望經發局結合各相關單位，協助3大市場，加強行銷本地農特產品，吸引更多觀光人潮，帶動台中經濟發展。

市議員邱素貞也說，新建國市場獲3星市集，外觀採巴洛克與文藝復興時期風格興建，應考慮從傳統市場轉型觀光市場；議員建議，應推廣星級名攤給消費者，持續輔導朝5星名攤邁進，打響台中市場、夜市名號。

經發局長呂曜志表示，今年傳統市場投入5680多萬元的工程修繕及行銷經費，塑造各市場特色，輔導市場及攤商自我改善提升競爭力，並透過電子商務、旅遊書、手機訊息等方式盡量曝光，介紹特色美食吸引更多消費人潮。