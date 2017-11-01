高雄冬季旅展週五登場﹗ 教你安排長假出遊

兔女郎還特別整理出明年連假、教你如何安排長假的懶人包，引導民眾盤算出遊好時機。 （記者張忠義攝）

2017-11-01 15:42

〔記者王榮祥、張忠義／高雄報導〕高雄巨蛋冬季旅展本週登場﹗除規劃國內外旅遊優惠、人氣餐券、伴手禮外，還特別整理出明年連假、與如何安排長假的懶人包，引導民眾盤算出遊好時機。

高雄冬季旅展於11月3日至11月6日、在高雄巨蛋登場，共規劃海外旅遊、國內旅遊、熱銷餐券、健康伴手四大展區，邀集上百家業者聯合參展促銷，鎖定聖誕、跨年、年終尾牙及寒假春節出遊旅遊商機。

除現場各項優惠，主辦單位特別整理出明年連假、與如何安排長假的懶人包，連假部分有元旦、農曆春節、二二八、清明節、端午、中秋、國慶、後年元旦，只要能再多安排幾天假，即可串聯連假與下一個假期，讓連假變長、休假更有效益。

幾個連假中，最有機會休到最長連假的是明年農曆春節，原有6天，只要再多排3天、就能串聯後面2天週末假期，形成11天的假期，很適合安排長程旅遊。

現場優惠部分，香港自由行3天破盤價3999元起，全台特色民宿飯店旅展限定下殺2.4折起，南部地區星級美味旅展促銷價最便宜下殺到299元。

此外，主辦單位展出4天將送出1100個免費福袋，每日開展前，具入場資格來賓即可排隊參加抽獎，天天送出機票、住宿券、餐券等多項好禮，袋袋有獎！

形成11天的假期，很適合安排長程旅遊。（記者張忠義攝）

高雄巨蛋冬季旅展共規劃海外旅遊、國內旅遊、熱銷餐券、健康伴手四大展區。（記者張忠義攝）