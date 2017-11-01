中市第5處社會住宅明年動工 可提供900戶

2017-11-01 15:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市位在東區、第5處社會住宅將於明年動工，110年起陸續完工入住，可提供900戶社會住宅。

中市府推動8年1萬戶社會住宅，繼豐原安康段、大里光正段及太平育賢段、北屯北屯段4處進行中，第5處則是規劃位於東區尚武段及東勢子段，而東勢子段是以前的蔣介石行館，目前已規劃設計完畢。

市長林佳龍今日在都發局長王俊傑的陪同下，前往東區尚武段及東勢子段社會住宅預定地視察，聽取住宅發展工程處處長許由興簡報規劃設計辦理情形，東區區長江惠雯、市議員邱素貞等當地居民均到場關心。

林佳龍表示，市府於豐原安康段的社會住宅是全台第一處動工，也是第一個完工的社宅，預計11月20日起開放受理申請，期待成為社會住宅的示範，讓大家對社會住宅有新的想像。

市府在東區尚武段及東勢子段興建14層樓的社會住宅，共900戶，其中尚武段800戶、東勢子段100戶。

尚武段緊鄰台中公園，北側為台灣體育大學，近台中一中、台中技術學院，步行5分鐘可達一中商圈，10分鐘達台中火車站、各公車客運台中總站站點，一樓周邊街廓以大尺度退縮方式讓出人行步道空間，結合廣場設計，並導入一樓的社福機構及社區關懷服務，提供住戶及周邊鄰里居民便利生活服務，與鄰里社區建立共好關係。

東勢子段社會住宅基地原為蔣介石行館「協園」，擁有老樹與完整生態環境，基地西側為力行國小，南側緊鄰合作市場，未來將結合力行國小學童的環境教育課程，留設大面積綠地，打造在地里民共有的鄰里生態公園，促進社會住宅住民與里民情感交流。

此外，林佳龍在受訪時表示，社會社宅進度要自己跟自己比，全國都在談社會住宅，但台中市把社會住宅「生」出來，豐原安康段就是全國第一個完工的社會住宅，市府對社會住宅的定位與形象，與傳統的國民住宅完全不同，讓他自己都想搬進去居住。

至於空屋率的問題，林佳龍表示，台中市已躍升為全國第二大城，市府除了興建社會住宅外，也採取包租代管、租金補貼的方式，有效利用空屋及未銷售出去的餘屋。