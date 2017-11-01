餘燼再造重生 七星柴魚博物館斥資2億元重建

花蓮知名「七星柴魚博物館」7月18日凌晨慘遭祝融，占地500坪館區瞬間陷入火海，5大主題展示區一夕間付之一炬。（記者王峻祺攝）

2017-11-01 14:53

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮知名「七星柴魚博物館」7月18日凌晨慘遭祝融，占地500坪館區瞬間陷入火海，5大主題展示區一夕間付之一炬，損失高達上億元，業者歷經3個月籌備，預計斥資2億元經費原址重建，以「餘燼再造重生」方式，打造地下1層、地上4層樓新館。

全台唯一以柴魚為展示主題的「七星柴魚博物館」，2003年成功將40年柴魚工廠轉型為產業博物館，每年平均來客數約25萬人，7月18日凌晨，疑似因灶爐起火，導致500坪館區遭大火吞噬，不僅燒掉上億資產，昔日柴魚文化及致力保存的日式檜木老房舍，也只剩一片焦黑灰燼。

七星柴魚博物館執行長馮筱惠說，重建之路漫長，工程估計耗時一年半，新的博物館將以「餘燼再造重生」概念打造，年底前會把剩餘的焦黑建築體拆除完畢，篩選出可融入新館藏建築內的柱子、牆面及房舍物件，保留下原有博物館的記憶。

她說，未來新的「七星柴魚博物館」會以地上4層樓、地下1層樓的建築方式呈現，地下樓層將作為停車場使用，1樓賣場、2樓博物館，3、4樓則為餐飲區及辦公區，館藏內容也將會更加多元豐富及富有教育意涵，絕對會讓喜愛海洋文化的朋友收穫滿滿。