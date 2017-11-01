夾娃娃機熱潮成顯學？ 網憂「這是台灣人的警訊」

夾娃娃機風潮正盛，許多1樓店面均被娃娃機場主租下營業。（資料照，記者謝武雄攝）

2017-11-01 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕過去幾個月內，越來越多的娃娃機店如雨後春筍般冒出，最早出現在夜市等人潮眾多的商圈周邊，接著延伸到住宅區附近，讓不少民眾都十分有感。網友在「wetalk」上發文，大嘆這現象實在是台灣人們的一大警訊。

網友先是表示，最近在路上常看到一堆店家燈火通明，令他不禁疑惑「怎麼那麼多店家24小時營業」，結果仔細一看才發現都是夾娃娃的店，像是雨後春筍般冒出來，「快跟便利商店有得比了！」

網友指出，這其實是一大警訊，他分析說，「為什麼現在這些夾娃娃機越來越多點，越來越多賺這種無人販賣機的錢？最大的原因，其實就是沒人頂下那些店，所以店主覺得放在那邊也沒意思，就放給那些娃娃機的主人，問要不要來設點，然後就直接給他們開店做這些無人生意」。

他接著表示，當這些無人生意逐漸開始風行時，可看出網路店家已經逐漸取代實體店面，代表人們頂下店面來做生意的意願也持續降低，沒辦法聘顧店員來擴大就業，更沒有人願意負擔人事成本與相對應的風險。

網友說，其次這樣的夾娃娃店越來越多，自然有其市場在，代表人們越來越傾向把錢用在這些低金額的小遊戲上，而不是更高消費的娛樂或開銷，「越是生活苦悶，越是工作不順，我們就越是只能鍾情於這種小娛樂」，令他不禁嘆道「滿街的娃娃屋，其實也是台灣人的滿滿辛酸啊...」