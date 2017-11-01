波麗士「拈花惹草」 手銬、警帽都成花藝素材

2017-11-01 14:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市明年舉辦花卉博覽會，職司打擊犯罪、陽剛氣十足的警察，今日卸下武裝藉花獻藝，體驗「拈花惹草」的「花花世界」，與警察有關的元素如手銬、警帽、警用盾牌及可愛的警察寶寶公仔等融入成為創作素材，員警大呼「好另類」的花藝創作，巧思也為「2018台中花博」帶來暖場的熱潮。

「台中市中華花藝推廣協會」（以下簡稱「台中花協」）及「中華文心蘭產銷發展協會」，今天在市警局舉辦「鐵漢柔情迎花博」花藝研習創作暨展覽活動，花藝老師們展現巧思，結合警用手銬、警帽、警用盾牌及可愛的警察寶寶公仔等，將具有警察代表性的元素，融入在各項花藝創作中展示。

此外現場也安排員警在會場學習花藝，只見平時抓賊手腳敏捷的員警，面對花花草草卻顯得動作生疏，百般苦思如何變出「新花樣」？第一次插花的交通大隊小隊長詹炳堂，剛開始照著花藝老師指導，手勢十分僵硬、表情嚴肅，大呼「比站路口還累」，直到作品接近完成時，慢慢的有自信心，直說要送給辛苦持家的老婆大人，並炫耀自己插花天份。

也是警眷的「台中花協」理事長黃惠婷說，深知警察工作日夜輪班、勞心勞力，於是帶領著花藝老師們及警察學員，藉由花藝創作，除展現警察剛中帶柔的一面，同時也向除暴安良、事繁責重的人民保母們，致上最高的敬意。

這一場別開生面的花藝靜態展，自今日起連續3天的每日上午9時至下午5時，在警局行政大樓1樓大廳展出，歡迎對花藝創作有興趣的市民，可以把握時間前往參觀，感受花藝與警察元素另類創作結合的新奇感。