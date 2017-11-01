泰國南瑤宮落成 彰市長揭密：「全都因3個聖筊！」

2017-11-01 14:14

〔記者湯世名／彰化報導〕配合政府新南向政策！日前彰化市長邱建富率領166人的彰化南瑤宮參訪團，參加泰國南瑤宮九皇齋活動，恭賀泰國南瑤宮新廟入火安座圓滿成功！外界好奇「泰國怎麼會有南瑤宮？」今天邱建富也首度揭密說，一群在泰國事業有成的台商，10多年前返台造訪彰化南瑤宮時，與廟方談起在異鄉奮鬥的心路歷程，希望能夠分靈媽祖，在擲筊請示媽祖後獲得連3個聖筊應允，泰國南瑤媽祖宮便自此結緣，於2006年分靈媽祖抵達泰國。

在分靈媽祖恭迎到泰國供奉之後，泰國南瑤宮的信眾每年於媽祖聖誕前，都會組團返台到彰化市南瑤宮祖廟進香，並參加南瑤宮的笨港媽祖廟進香之行。特殊的是，多年來分靈媽祖都是供奉在台商蔡宗成的廠房內，經過多年籌備，終於找到適合的地點新建大廟，為了此一新建寺廟落成的大事，兼任彰化南瑤宮管理人的市長邱建富於日前率領166名成員，專程前往泰國參加新廟落成慶典。

此一盛大的宗教之行團體成員，由包括南瑤宮10個媽會中的「老大媽」、「新大媽」、「新三媽」、「聖三媽」、「老四媽」與「老五媽」等多個媽會的成員共同組成，也堪稱多年來南瑤宮各媽會難得的一次赴國外的宗教之行。

此次南瑤宮參訪團赴泰國，受到我國駐泰國的大使童振源、公使石柏士及泰國南瑤宮主委林耀堂等人的高規格接待；此行除了宗教之行，也一併行銷彰化。參訪團於日前返國。

邱建富說，目前彰化南瑤宮分靈到東南亞有泰國、新加坡，明年1月將分靈到馬來西亞吉隆坡！配合政府南向政策泰國南瑤宮購地、建廟落成！不只是在泰國的台灣人、華人的信仰中心更是東南亞最大的媽祖廟！