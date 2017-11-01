交部最新調查出爐 逾7成機車族不會改用公共運輸

台灣不到2個人就擁有1輛機車，機車密度在全球都是數一數二，截至去年底，全台機車數量多達1367萬。（資料照，記者李容萍攝）

2017-11-01 14:15

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣不到2個人就擁有1輛機車，機車密度在全球都是數一數二，截至去年底，全台機車數量多達1367萬。根據交通部近日公布機車使用情況調查發現，有高達71.1%機車使用者表示，無論政府實施何種管理措施，都不會改用公共運輸工具。

為了解台灣機車持有、使用、通勤、通學、支出及機車使用者，對政府相關措施意見等資料，及民眾實際使用機車狀況，交通部每2年辦理1次機車使用狀況調查；並於近日公布去年機車使用情況。

調查發現，機車使用在通勤、通學方面占比最高，達57.4%，其次為購物占20.9%，若依照車種區分，騎乘輕型機車最主要用途為購物，占比40.5%；普通重型機車則以通勤、通學為主要用途，占比60.1%；大型重型機車最主要用途為休閒娛樂及旅遊，占比57.3%。

機車使用狀況來看，105年平均每天行駛里程及行駛時間都有增加：平均每天行駛里程13.3公里、行駛時間為53.8分鐘，平均每星期油費100元。若與103年調查結果比較，105年機車使用天數、里程及時間均為增加，汽油費持平未增，主因為油價下跌。

政府近年積極推動公共運輸，希望能減少民眾自行騎車、開車比例，不過調查結果發現，多數機車族並不買單，僅28.9%在政府有相關管理措施時，會改用公共運輸。會讓機車族改用公共運輸的理由包含「政府提供便利、完善公共運輸服務」、「油價飆漲時」、「擴大機車禁行區域或路段。」若依照性別來看，女性會改用比例為31.6%，較男性26.8%高。

車齡方面，截至105年底，全台機車平均車齡達10.2年，45.9%車輛都是10年以上、7年至10年占16.5%、5年至7年占9.7%。