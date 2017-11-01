警上街宣導禮讓行人 保障長輩安全

竹南警分局警方上街宣導，呼籲汽機車駕駛禮讓行人，保障行人及長輩安全。（記者鄭名翔翻攝）

2017-11-01 13:52

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕根據警政署統計，近5年來平均每年有逾200名行人於交通事故中死亡，尤其65歲以上的高齡長者佔6成以上，竹南警分局分析轄內肇事因素，發現高齡者事故發生的高峰時段多為晚間的6點~8點及早上4點～8點，研判是清晨及黃昏，視線不佳常導致意外頻繁發生。

為保護高齡長輩用路安全，竹南警分局加強取締「車輛不讓行人」及路障或妨礙交通等違規事項，避免長輩們與汽機車爭道等危險情況，另外也將檢討各重要路口的行人號誌及高齡者穿越道路等相關交通工程設施，針對設計缺失之處主動向相關單位通報等。

竹南警分局分局長陳宏賓表示，駕駛搶快不禮讓行人是高齡者車禍案件的主要肇因，陳宏賓也呼籲汽機車駕駛，在行經行人穿越道或轉彎時未禮讓行人，都違反交通法規，須多點耐心禮讓行人，保障所有用路人及高齡長輩，讓每個人都能有安全回家的路。

竹南警分局警方上街宣導，呼籲汽機車駕駛禮讓行人，保障行人及長輩安全。（記者鄭名翔翻攝）

竹南警分局警方上街宣導，呼籲汽機車駕駛禮讓行人，保障行人及長輩安全。（記者鄭名翔翻攝）