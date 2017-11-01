Addio……雲林家扶寄養童 出養義大利展開新生活

2017-11-01 13:56

〔記者廖淑玲／雲林報導〕就讀國小3年級、10歲的「雅雅」（化名），出養義大利，今天特別由照顧她2年多的寄養爸爸與媽媽到雲林家扶中心和大家道別，開心準備到義大利迎接新生活。

2年多來一直陪著「雅雅」的雲林家扶寄養組社工強忍要分別的思念，不斷叮嚀還教她要記住義大利文的爸爸是「Padre」，「mamma」是媽媽，好要說「Ciao」，再見是「Addio」，大人們顯得依依不捨，反倒是第一次搭飛機的「雅雅」相當期待，開開心心要迎接新的未來，赤子之心顯露無遺。

雲林家扶特地準備一條印有台灣地圖還特別標示出雲林的毛巾，送給雅雅帶到義大利，讓她記得雲林是她的故鄉。

寄養爸爸媽媽吳信謙、梁佩玲也為雅雅整理她2年多來最愛的衣服、小物品、生活照等要讓她帶到義大利。

雲林家扶寄養組督導林珊宇表示，雅雅設籍雲林，因父母放棄撫養及監護權，從小跟著祖母，未料祖母病逝，家族無人能照顧，2年多前從嘉義的育幼院送回雲林家扶寄養家庭照顧。雅雅剛到寄養家庭時也相當難以適應，寄養爸媽有說不盡的酸甜苦辣，但在他們耐心照護，對雅雅呵護有加，變成親愛的家庭成員。

雖然萬般不捨，看到孩子有好的家庭願意收養，寄養爸媽也祝福她到義大利展開新生活，寄養媽媽還送給雅雅一個很漂亮的面具，因為看到義大利威尼斯有面具節，希望這個面具幫助她很快融入當地的生活習慣，最後大伙兒也以一句句義大利文的再見「Addio」，祝福雅雅展開新生活。

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