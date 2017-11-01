郭德英百歲還能騎機車 華山獨老齊慶生

華山基金會、陸軍官兵及大雅區忠義里長林義木為百歲人瑞郭德英慶生。（記者歐素美攝）

2017-11-01 13:43

〔記者歐素美／台中報導〕今天是台中市大雅區民郭德英的百歲生日，華山基金會大雅站、大雅區長林宜賢、國民黨台中市黨執行長伍康龍及陸軍第三六化學群指揮官吳檍惺率官兵與獨居老人，一起替郭德英慶生，還有玩遊戲，百歲人瑞郭德英身體健康，還能騎機車，他表示，除了生活正常、營養夠、睡眠充足及適當運動，長壽最重要的是心存善念，沒有煩惱，看到每個人都可愛。

郭德英出生於民國6年11月1日，今天剛好滿百歲。3個兒子分別在中國及台北，平常獨居在大雅區忠義里，由外籍看護協助照料生活起居，身體十分健康，偶爾還會騎機車外出。

郭德英在中國安徽縣出生，民國38年隨國民黨來台，在陸軍退休，國民黨台中市黨部執行長伍康龍今天特別頒發金質獎章祝賀其百歲生日快樂，陸軍第三六化學群指揮官吳檍惺也率官兵前來關懷祝壽，並與老人同樂。

華山基金會則準備了蛋糕及壽桃為郭德英慶生，並頒發「人瑞大學榮譽博士證書」，感謝他一生辛勞、輝映台灣百年歷史；大雅區忠義里里長林義木並滷豬腳及炒高麗菜，以豬腳麵線為郭德英慶生，同時和與會人士分享。

華山基金會現場還舉辦火車過山洞等闖關遊戲，考驗老人四肢靈活度動，最後一起擲紙飛機，象徵夢想起飛。

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