兄弟3：19遭桃猿血洗 球迷怒燒黃色球衣改穿猿戰袍

中信兄弟在台灣大賽以3：19慘敗給Lamigo桃猿，賽後有球迷焚燒兄弟黃色球衣，改穿猿隊的白色球衣。（圖擷自YouTube）

2017-11-01 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕台灣大賽昨第三戰，主場的中信兄弟以3：19的懸殊比數慘敗給Lamigo桃猿，系列賽也以1勝3敗遭對手聽牌，比賽中還因為戰況太慘烈，不少穿黃衫的球迷更在6局提前離場。沒想到比賽散場後卻有球迷怒燒兄弟的黃色球衣，影片也在網路上被網友瘋傳。

影片中可見， 球場外有3名球迷圍在一起，其中一名球迷用棍子高舉著中信兄弟的黃色球衣，另一名球迷則在球衣下方點火，衣服著火後不斷冒出白煙，沒多久整件球衣就燒成了一團火球，不少經過的球迷都被這一幕給嚇壞了，其中一名紅衣服的球迷還上前向這群燒球衣的人說了幾句話，但球衣還是不斷被火吞噬。

等到球衣被燒成只剩灰燼時，點火的球迷便立刻穿上桃猿隊的白色球衣，身體力行要改變支持的隊伍。

網友看完影片則都無法認同燒球衣的舉動，紛紛留言「爪爪崩潰哦﻿」、「覺得完全沒有必要這樣吧﻿」、「公園可以燃燒東西嗎？ 象迷也不差這個人﻿」、「我猿迷但真的覺得燒球衣這行為真的很糟糕..就算表現不好但也是用心去支持過的球隊吧﻿」、「不管你們（攝影的、燒球衣的、穿球衣的）是哪一隊的球迷 這樣真的很不可取...﻿」。

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