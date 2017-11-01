「花田喜事」轉型「情覓橋頭」走藝術、小吃風

2017-11-01 13:45

〔記者蘇福男／橋頭報導〕高雄橋頭區行之多年的「花田喜事」活動，今年轉型為「情覓橋頭」主題，推出文化藝術和地方小吃之旅，將於11月4、5日和11、12日在十鼓橋糖文創園區百世新天地熱鬧登場。

橋頭區長陳振坤表示，百年橋頭糖廠為市定古蹟，是台灣第一座現代化製糖工廠，仍保存有歷史價值的巴洛克建築、日式木屋、防空洞、紅磚水塔、黑銅聖觀音像及百年樟樹、相思樹；近幾年隨著十鼓、百世文創等藝術團隊進駐，橋仔頭糖廠已轉型為休閒、教育、觀光和藝術園區。

此次「情覓橋頭」活動結合台糖、十鼓擊樂團和百世文創團隊，週六（4日）下午5點半由十鼓擊樂團演出揭開序幕，「橋糖搖滾情歌音樂賽」週日（5日）下午1點半至晚上7點初賽，12日（日）下午4點至晚上7點決賽，11、12日（週六、日）下午4點至晚上7點另有「雨豆樹下的音樂會」，吃冰趣味競賽、街頭藝人橋聚一堂、闖關活動拿好禮、DIY互動體驗、深度一日遊行程等。

橋頭巷弄美食小吃有口皆碑，橋頭區公所今天在記者會上，特地推薦廖記米糕、黃家肉燥飯、阿婆羹、阿輝伯青草茶、70年老担仔酥炸大腸、助師傅烘焙坊、橋頭蒸餃、太成肉包、天成潤餅捲、和楓牛奶堂、台糖冰棒和東風新意牛若麵，其中不乏60、70年老店，歡迎各地老饕來嘗鮮，相關活動可上活動官網查詢。